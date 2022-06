Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Stortinget som institusjon og 28 folkevalgte representanter får nå varsel om skattesmell etter de såkalte pendlerboligsakene. Det samme gjelder 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Etter at Skatteetaten nå har gjennomført sin kontroll av Stortinget, skal Stortinget ta stilling til varselet. Granskingen kom etter at Aftenposten og andre medier avslørte hvordan norske politikere hadde skaffet seg fordeler knyttet til pendlerboliger de ikke hadde krav på. To sentrale politikere, Hadia Tajik og Kjell Ingolf Ropstad, gikk av som henholdsvis nestleder og leder i sine partier etter avsløringene.

Ikke en privatsak

Det er ikke kjent hvilke 28 stortingsrepresentanter som får en skattesmell. Informasjon om enkeltpersoner er sladdet i varselet Stortinget har offentliggjort. Hverken KrF, Ap, Høyre eller Venstre ønsker å gå ut med hvem disse representantene er. Begrunnelsen er at «dette er en sak mellom hver enkelt og Skatteetaten».

Det er det så definitivt ikke. Det er en sak for velgerne og offentligheten hvilke goder folkevalgte får, og om de er i stand til å følge lover og regler de selv er med å utforme. Når det gjelder offentlighet rundt lovbrudd og regelbrudd er det, og skal det være, stor forskjell mellom kongen og hattemakeren. Den som har fått makt må tåle mer innsyn og kritikk enn den som ikke har det.

Åpenhet og tillit

Denne uheldige og helt uforståelige hemmeligholdelsen kommer kort tid etter at Stortinget vedtok begrensninger i Riksrevisjonens mulighet til å informere politiet om lovbrudd blant stortingsrepresentanter. Er det én ting pendlerboligsaken har vist oss så er det at å sikre etterlevelse av eget regelverk og skatteregler ikke er Stortingets sterkeste side.

Åpenhet, tillit og en følelse av fellesskap er sentrale norske verdier som bidrar til at dette er et godt land å bo i. Dette er verdier vår øverste, folkevalgte institusjon står i fare for å bidra til å svekke. Vårt Land kunne tidligere i år melde at velgernes tillit til Stortinget som institusjon sank fra 78 prosent i juni i fjor til 69 prosent sent i desember. Hemmeligholdet fra partiene på Stortinget om skattesmellene etter pendlerboligsakene er bare ytterligere selvskading.

Stortinget må åpne listene. Ellers er det grunn til å spørre: Hva er det dere har å skjule?