I år er det 50 år siden straffelovens § 213, som blant annet kriminaliserte sex mellom menn, ble opphevet. I den forbindelse kom Bispemøtet, bestående av Norges 12 biskoper, i helgen med en uttalelse der de «erkjenner smerten Den norske kirke har påført homofile» og beklager at holdningene deres har påført «stor skade og smerte for mange».

Uttalelsen er etterlengtet og betydningsfull for svært mange mennesker. Tidligere denne måneden kunne en i Vårt Land lese om det lesbiske paret Unni Sten (82) og Brith Hiorth (85) som holdt forholdet sitt hemmelig i mange år, «mye på grunn av kirka». De to mente en unnskyldning fra kirka ville være på sin plass, slik også teologiprofessor Halvor Moxnes hadde etterlyst på debattplass i Vårt Land en uke tidligere.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sa til Vårt Land i den forbindelse at slike unnskyldningsprosesser er «krevende og sammensatte, og det er ulike meninger om tempo og resultat». Selv hadde hun signalisert behovet for nettopp en slik unnskyldning allerede i 2017.

Det er ingenting i denne uttalelsen som tyder på at kirka har tenkt til å stramme inn rommet for to syn — Vårt Land

Mer enn en «teologisk sak»

Fem år senere kommer altså et samlet bispemøte på banen og ikke bare erkjenner helt uholdbare handlinger og holdninger fra kirkas side, men går også langt i å erkjenne at det må være krevende for LHBT-personer å oppleve at deres liv ble redusert til en «teologisk sak».

Denne delen av uttalelsen slår ekstra hardt fordi den også anerkjenner hvor utfordrende vedtaket om at Den norske kirke skal leve med to syn på likekjønnet ekteskap er.

Det betyr ikke at biskopene snur ryggen til det andre synet på ekteskap i kirka, men at de tør å innrømme hva slags konsekvenser det har for mennesker når identiteten deres og måten de lever på blir gjenstand for opphetede teologiske diskusjoner som de selv sjeldent får være med i.

Større, ikke mindre rom

Det er viktig, fordi det er med på å gjøre uttalelsen fra biskopene mer troverdig. Samtidig er det ingenting i denne uttalelsen som tyder på at kirka har tenkt til å stramme inn rommet for to syn.

Men det den faktisk tyder på er at framtidas folkekirke i større grad kommer til å ta hensyn til LHBT-personers følelser og erfaringer når to syn på likekjønnet ekteskap blir diskutert. Det kan komme til å endre noe av debattklimaet i Den norske kirke til det bedre, og vil forhåpentligvis skape et større – og ikke mindre – rom for alle.