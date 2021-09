Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mye tyder på at vi i løpet av oktober får et regjeringsskifte i Norge. Etter valget skal partiene som sikrer flertall i Stortinget lage en ny regjeringserklæring. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for at en storstilt, nasjonal markering av jubileet for kristningen av Norge, bør inn i en eventuell rødgrønn regjeringserklæring. Tidligere har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad lovet millioner til finansiering av finansiell støtte til 1000-årsjubileet. Vi tror Ropstad og Vedum har rett.

Handler om historieforståelse

I 2030 markeres det at det er tusen år siden Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad, og dermed markerte et vendepunkt i historien om Norge og hvilke livssyn som skulle prege landet vårt. Vedum og Ropstad argumenterer for at jubileet for kristningen av Norge gir oss en god anledning til å lære, å diskutere og skape en større forståelse av vårt eget land og vår kristne historie, slik vi gjorde med grunnlovsjubileet i 2014.

Et reelt livssynsåpent samfunn klarer vi bare å skape dersom vi er nysgjerrige og åpne for de verdiene som har preget Norge, for da kan vi samtidig møte resten av livssynene som preger vårt samfunn på en god og tilfredsstillende måte. — Vårt Land

Et nasjonalt jubileum for kristningen av Norge er derfor en god sak av flere grunner.

For det første handler det om historieforståelse. Skal man forstå tiden man lever i, er det viktig at man også forstår historien og referansene til det livssynet som har preget vårt samfunn. Det kristne menneskesynet har vært svært viktig for fortellingen om det moderne Norge, og er mye av grunnen til at landet vårt er akkurat slik det ser ut nå.

Ikke kirkesamfunnenes ansvar alene

For det andre handler det om det livssynsåpne samfunnet. Et reelt livssynsåpent samfunn klarer vi bare å skape dersom vi er nysgjerrige og åpne for de verdiene som har preget Norge, for da kan vi samtidig møte resten av livssynene som preger vårt samfunn på en god og tilfredsstillende måte.

For det tredje handler det om kultur. Vedum har helt rett i at markeringen av jubileet for kristningen av Norge i 2030, ikke bør være kirkesamfunnenes ansvar alene. Markeringen må inkludere alle viktige kulturhistoriske miljøer som kan bidra til økt kunnskap om hvordan det som skjedde på Stiklestad i 1030 har preget oss i de tusen årene som snart har gått siden. Derfor er det viktig at en eventuell rødgrønn regjeringserklæring legger opp til å inkludere aktører som Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Vedums forslag om en rammeplan i Stortinget og nedsettelse av en nasjonal jubileumskomité, er også et godt forslag.

For historieforståelsen, det livssynsåpne samfunnet og norsk kultur, håper vi Vedum og Ropstad lykkes.