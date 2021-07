Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Årets fotball-EM spilles på arenaer over hele Europa, i tolv europeiske byer i tolv forskjellige land. Det hele gjøres for å markere at det er 60 år siden det første fotball-EM gikk av stabelen. UEFA-president Michel Platini kaller det hele for et romantisk mesterskap. Det europeiske fotballforbundet UEFA kaller det «EM for Europa». Det er på mange måter en vakker feiring av det europeiske fellesskapet.

[ Sylvi Listhaug: – Åge Hareide er ingen lovbryter ]

Undertrykking bak fotballfasaden

UEFA ønsker ikke å fokusere på at tre av byene som arrangerer årets fotball-EM ligger i regimer med klare autoritære trekk: Baku i Aserbajdsjan, Budapest i Ungarn og St. Petersburg i Moskva. Livet utenfor EM-stadionene i disse byene oppleves ganske annerledes enn det glansbildet som tegnes gjennom TV-skjermen. I Ungarn snakker vi om grov politisk undertrykkelse og diskriminering, mens vi i Aserbajdsjan og Russland ser eksempler på tortur, politiske fengslinger og grov voldsbruk mot annerledestenkende.

Det kan kanskje sies at fotball ikke er politikk, men den enorme kraften som ligger i fotballens popularitet bør likevel brukes til positiv forandring i spørsmål som er av universell og generell betydning.

Det har vært mye fokus på en mulig boikott av fotball-VM i Qatar, på grunn av den grelle menneskerettighetssituasjonen i landet. Det er påfallende at det har vært langt mindre fokus på de politiske fangene som holdes innesperret i samme by som EM-arenaen i Baku, den grove politiske undertrykkelsen som finner sted tett på EM-arenaen i St. Petersburg, samt den stadig mer autoritære utviklingen i Viktor Orbáns Ungarn.

Ingen skal undertrykkes

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, som Amnesty International, Den norske Helsingforskomité og Human Rights Watch har brukt anledningen til å fokusere på de grove og uakseptable menneskerettighetsbruddene som foregår i disse tre europeiske landene. Fra UEFA har det, som man etter hvert har lært seg å forvente, vært tyst. Det tjener ikke det europeiske fotballfellesskapet til ære.

[ Jann Post: – Det er ikke resultatet om åtte uker som teller, men den vanen du har om ti år ]

Det kan kanskje sies at fotball ikke er politikk, men den enorme kraften som ligger i fotballens popularitet bør likevel brukes til positiv forandring i spørsmål som er av universell og generell betydning. Å slå fast at ingen skal undertrykkes, er et slikt spørsmål. Når mennesker blir diskriminert, torturert eller fengslet for sine overbevisninger kan det ikke tolereres.

UEFA og det europeiske fotballfellesskapet må bli tydeligere i kampen for grunnleggende rettigheter for alle, dersom organisasjonen og fotballen skal ha troverdighet og støtte også i fremtiden.