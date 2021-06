Problematiske støtteerklæringer fra Pinsebevegelsen

Mandag skrev Vårt Land om at Stephan Christiansen, grunnlegger av ungdomsbevegelsen Jesus Revolution, har blitt leder for ungdomsnettverket til Pentecostal European Fellowship (PEF).

I 2016 ble det rettet massiv kritikk mot Christiansen, under den såkalte «Frelst»-debatten. Mange stod fram med vonde opplevelser etter å ha vært under Christiansens lederskap i VGTVs serie Frelst. I etterkant fikk Pinsebevegelsens lederråd til sammen 29 historier på bordet fra tidligere medarbeidere i Jesus Revolution. De omhandlet blant annet maktmisbruk, manipulasjon og usunn teologi.

Mye har skjedd med Pinsebevegelsen siden den gang. Etter at Øystein Gjerme og Ingunn Ulfsten overtok den øverste ledelsen har de gjort flere prisverdige grep for å styrke de formelle strukturene for behandling av varsler i kirkesamfunnet.

En så omfattende og alvorlig debatt som det Frelst utløste angår selvsagt også Pinsebevegelsen sentralt. — Vårt Land

Skuffende respons

Kanskje derfor var det flere som ble overrasket da nyheten om Christiansens nye lederrolle kom under Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse forrige onsdag. Ikke minst fordi pinselederne i samme møte brukte mye tid på å diskutere varslingsrutiner og uttrykte et sterkt ønske om å ta varslere på alvor.

Når Øystein Gjerme så blir utfordret av Vårt Land til å kommentere PEFs valg av Christiansen, samsvarer ikke nødvendigvis svarene hans med de signalene ledelsen har sendt tidligere. På spørsmål om det har blitt tatt et godt nok oppgjør med varslene mot Christiansen, svarer for eksempel Gjerme at det spørsmålet må rettes til Christiansen selv.

Det er ikke Christiansen selv som skal vurdere om varslene mot ham har blitt godt nok behandlet. En så omfattende og alvorlig debatt som det Frelst utløste angår selvsagt også Pinsebevegelsen sentralt.

[ Terje Hegertun: – Somme har teke fra meg både mi kristne tru og min legitimitet ]

Ledere og varslere

Når det i tillegg uttrykkes begeistring og glede over Christiansens nye rolle, bør pinseledelsen spørre seg hva slags signaler de sender til dem som hevder å ha tatt skade av Christiansens lederskap.

Det kan svekke varsleres tillit til Pinsebevegelsen dersom det de ser utad er at ledere som har fått sterk kritikk rettet mot seg får åpenlyse støtteerklæringer.

Det er PEF og ikke Pinsebevegelsen som har valgt Christiansen som leder. Likevel bør Pinsebevegelsen være klar over hvordan de oppfattes utad når de uttaler seg om avgjørelsen – spesielt av varslere. Nå risikerer de at noen sitter igjen med et inntrykk av at det er viktigere for ledelsen å beskytte lederne enn å beskytte varslerne.

[ Ble ekskludert fra Jehovas vitner. Nå skal saken opp i lagmannsretten ]