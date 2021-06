Ekte klimalederskap trengs

En ny internasjonal studie, gjort av 70 eksperter har sett på helsekonsekvensene av global oppvarming. Den viser at mer enn en tredjedel av varmerelaterte dødsfall skyldes klimaendringer. Forskerne skriver at det ikke er økningen i temperaturen i seg selv som fører til dødsfallene, men hetebølgene. Forskerne har sett på hvor lenge hetebølgene varer, hva temperaturen er om natten, luftfuktighet og om folk klarer å tilpasse seg hetebølgene.

Studien er publisert i Nature Climate Change og tok for seg 732 ulike steder i 43 land. De kom fram til at 37 prosent av alle varmerelaterte dødsfall direkte skyldes menneskeskapt global oppvarming. Dette er et gjennomsnittstall. I for eksempel USA, Spania, Frankrike og Storbritannia ligger prosentandelen noe lavere, mens for Brasil, Colombia, Peru og Filippinene ligger tallet på 60 prosent eller mer.

Rundt fem grader opp

En rekke internasjonale forskningsrapporter slår fast at alvorlige klimaendringer utspiller seg i raskt tempo. Slik vår egen regjering skriver på sine hjemmesider kan det bli rundt fire-fem grader varmere i løpet av vårt århundre. Regjeringen slår også fast at oppvarmingen skjer om lag dobbelt så raskt i Arktis, og Nordishavet kan være nært isfritt på sommeren innen 2050. Global oppvarming medfører også store tap av is fra isbreer på land, på Grønland og i deler av Antarktis.

FNs klimapanel har dessuten beregnet at havet trolig vil stige med inntil en meter dette århundret, dersom vi ikke lykkes med kraftige globale utslippskutt.

Virkningene av klimaendringene kan bli ekstremvær, flom, hetebølger og tørke. Dette kan skje oftere og med økt intensitet. Det vil kunne påvirke livsgrunnlaget vårt gjennom svekket matsikkerhet, flere pandemier og andre typer kriser. Alle disse scenarioene er vel dokumentert, og vi har visst om det lenge.

I de aller fleste land er det folk som kjemper mot å gjøre betydelige endringer. Det senker farten og handlekraften til flere regjeringer verden over. — Vårt Land på lederplass

Alvorlig situasjon

Det er bra at stadig flere tar den alvorlige situasjonen for klimaet på alvor. Ikke minst at USAs nye president Joe Biden er betydelig mer handlingsorientert enn det Donald Trump var.

Likevel er det helt åpenbart at dette går for sent. I de aller fleste land er det folk som kjemper mot å gjøre betydelige endringer for å redusere utslippene. Det senker farten og handlekraften til flere regjeringer verden over.

Det er nå viktig at politiske leder i rike land som Norge er modige og handlekraftige og taler tydelig om endringene som må komme. Norge blir trolig ikke blant de landene som blir rammet verst av hetebølger, men vi kan bli rammet av andre former for ekstremvær. Å tale tydelig om klimaendringene og samtidig vise handlekraft er det som er ekte politisk lederskap i vår tid.

