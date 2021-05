Madagaskar trenger hjelp

Hvor mange har for eksempel fått med seg at det i den lutfattige afrikanske øystaten Madagaskar er i ferd med å utvikle seg den verste sultkatastrofen på flere tiår, der allerede 74.000 barn er akutt underernærte? Det skyldes hovedsakelig at den verste tørken på tre tiår har ødelagt nesten all matproduksjon sør i landet, forsterket av ødeleggende sandstormer som følge av avskoging, samtidig som kamp om reduserte matreserver har ført til økning i tyveri av husdyr, eiendom og mat.

Også i våre hjemlige medier er krisene som har rammet dette tradisjonelt så viktige samarbeidslandet for norsk misjon og bistand, knapt synlig. — Vårt Land på lederplass

Underrapporterte kriser

Da hjelpeorganisasjonen Care på nyåret la fram sin liste over fjorårets ti mest underrapporterte kriser, var Madagaskar på femteplass. Også i våre hjemlige medier er krisene som har rammet dette tradisjonelt så viktige samarbeidslandet for norsk misjon og bistand, knapt synlig. Det til tross for at fjorårets vinner av Nobels fredspris, Verdens matvareprogram, lenge har rapportert om den voksende krisen, der utsultede mennesker i desperasjon spiser blader og leire blandet ut med fruktsaft.

Madagaskar med sine 25 millioner innbyggere er blant verdens fattigste land, der sju av ti må klare seg for under 15 kroner om dagen (1,90 dollar). Etter langvarig og ødeleggende politisk uro, har øystaten de siste årene stabilisert seg og forbedret økonomien, men denne gevinsten er nå i ferd med å bli reversert av en kombinasjon av korona og vedvarende tørke. Ifølge Verdensbankens estimater endte fjoråret med en økonomisk nedgang på over fire prosent, ikke minst på grunn av at den store og viktige turiststrømmen til landet omtrent har stoppet opp.

Første vaksiner på plass

Det ble slått stort opp i internasjonale medier da Madagaskars president Andry Rajoelina for et år siden promoterte en nasjonalt utviklet drikk, basert på naturproduktet søtmalurt, som en vidundermedisin mot Covid-19. Nå har Rajoelina heldigvis snudd og gått bort fra sin skepsis til koronavaksinering, og landet får i disse dager de første 250.000 dosene med Covishield, den indiske versjonen av AstraZeneca-vaksinen.

Vaksineforsendelsen kommer som del av det solidariske Covax-programmet, som blant annet Norge støtter sterkt opp om. Det er nå grunn til å stille sterkere opp også på andre måter for hardt rammede Madagaskar, som raskt trenger omfattende matvarehjelp og annen humanitær assistanse for å dempe en voksende sultkatastrofe.

