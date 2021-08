FELLES BOK: Jan Bøhler (til venstre) har med seg Trygve Slagsvold Vedum i Groruddalen. Bøhler setter sitt politiske prosjekt inn i en Senterparti-ramme og kritiserer det partiet han før jobbet innenfor – Arbeiderpartiet. Jeg kan se at Sp og Bøhler følte et behov for denne boken. Men ellers har den ikke så mye nytt å bidra med, mener vår anmelder. (Gorm Kallestad/NTB)