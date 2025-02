Tone Stangeland Kaufman ler da hun får spørsmål om hun liker debatten om prekener som nå har gått over flere uker i Vårt Lands spalter.

Den begynte med et utspill fra Sivert Angell, professor ved Universitetet i Oslo, der han tok til orde for at det er for mye følelser når prester holder sine preker.

Kaufmann er professor i praktisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, hvor hun underviser i homiletikk, altså prekenlære.

På spørsmål om hun har blitt provosert underveis i debatten, er det nettopp Angells poeng hun trekker fram.

– Skal man ikke ha følelser, så blir det provoserende, sier hun, og legger til at hun og Angell nok er enige i at det er bra med predikanter som ikke bruker for mye følelser.

Jeg sier til studentene mine at en god prest ikke kan ha sin beste preken hver søndag

En helt spesiell preken

Kaufman møter Vårt Lands Åste Dokka til samtale om prekenen i denne ukens episode av podkasten Dokka. Her får hun spørsmålet: Preker norske prester dårlig?

– Jeg vil ikke si at norske prester preker dårlig. Men jeg tenker det fins noen fallgruver for prester som preker ofte. For mange prester i Den norske kirke er det et ekstremt tidspress. De har ikke tid til å legge ned arbeidet som kreves for en god preken, og mange føler de må gjøre et kompromiss.

– Jeg sier til studentene mine at en god prest ikke kan ha sin beste preken hver søndag. Men de må ha det av og til.

Å gjenta teologi

Hun opplever at både prester og prestestudenter er gode på fremføring av prekener.

– Det er ikke her jeg synes det er et problem, sier hun.

Til dette spør Åste Dokka hvor hun synes prester svikter i prekenarbeidet. Kaufman svarer at hun skulle ønske de brukte seg selv mer som fagpersoner i møte med bibeltekster.

– Det er lett å bare gjenta teologi istedenfor å kjempe med en tekst og se hva man kan si teologisk om Gud ut fra teksten.

