I den israelske paviljongen i Cannes vises film som skildrer livet i grenseområdet mot Gaza, der Hamas utførte sitt terrorangrep 7. oktober.

Den palestinske delegasjonen beskylder Israel for «uopphørlig å fortsette sitt folkemord» og ber om boikott av israelsk filmindustri, skriver den britiske avisen Daily Mail.

Flere frykter nå en gjentakelse av uroen rundt Eurovision i Malmø for to uker siden, som var preget av store protester knyttet til Israels deltakelse.

Filmfestivalen i Cannes gikk av stabelen 14. mai og avsluttes lørdag 25. mai. Den er blant verdens største og mest tradisjonsrike filmfestivaler.

Opprop og workshops

Den israelske paviljongen prioriterer i år filmregissører som jobber i grenseområdene mot Gaza. Israels kulturminister, Miki Zohar, sier landet for første gang skal vise filmer som «reflekterer den ufattelige virkeligheten som innbyggerne i grenseområdene levde under før 7. oktober», skriver The Jerusalem Post.

– Særlig nå, i den komplekse tiden vi står i, må vi løfte stemmer som viser frem det israelske narrativet, uttaler Zohan.

---

Filmfestivalen i Cannes

Årets festival er den 77. i rekken og avholdes 14. mai til 25. mai i Cannes sør i Frankrike

Blant verdens mest prestisjefylte internasjonale filmfestivaler

I 2021 fikk Renate Reinsve som første norske skuespiller noensinne pris for hovedrollen i «Verdens verste menneske»

---

I forbindelse med visningene rettes søkelys blant annet mot israelere drept under Hamas-angrepet.

Israels deltakelse har skapt sterke reaksjoner. Blant kritikerne Det palestinske filminstituttet. De har invitert med seg aktivister for å arrangere workshops og opprop om boikott 21. mai.

«Tiden etter oktober 2023 har understreket kampen vi palestinere står i bare for å eksistere. […] aldri har det vært viktigere for palestinske filmskapere å skape rom for kreativ motstand, utveksling og dialog», skriver instituttet på sine nettsider.

– Vi er her for film, kultur og er åpen for dialog. Vi håper det vil være det eneste som skjer her i Cannes, sier lederen for de israelske delegasjonen i Cannes, Osnat Bukofzer, til The Telegraph.

Vi er her for film, kultur og er åpen for dialog — Osnat Bukofzer, leder for Israels delegasjon til The Telegraph

Tar sikkerheten på alvor

Arrangørene bak Cannes-festivalen har ikke ønsket å ta stilling i konflikten. Festivalsjef François Desrousseaux har uttalt at de vil arrangere en festival fri for polemikk, og at det er kinofilmen som skal være i fokus. Det er blitt innført forbud mot demonstrasjoner langs kysten der festivalen avholdes.

Samtidig er det denne gangen gjennomført 15 møter omkring sikkerhet, mot fire eller fem året før, ifølge Desrousseaux. Det skal også være satt opp nye AI-genererte kameraer og nye sikkerhetsrutiner ved ankomst.

Også nordmenn er til stede på festivalen, blant dem skuespillerne Renate Reinsve og Ellen Dorrit Petersen. Lørdag deltok kulturminister Lubna Jaffery på visningen av den norske filmen Armand.

Preger mange festivaler

Krigen i Gaza har påvirket mange store kulturarrangementer denne høsten og våren. Foruten Eurovision, har det vært konflikt knyttet til Israels bidrag under den pågående kunstbiennalen i Venezia.

Den israelske kunstneren Ruth Pati bestemte seg for å holde paviljongen stengt under biennalen. Planen skal være å ikke åpne den med mindre våpenhvile blir igangsatt og de israelske gislene sluppet fri.

Bokmessen i Frankfurt besluttet i oktober å utsette utdelingen av LiBeraturprisen til den palestinske forfatteren Adiana Shibli på ubestemt tid. Over 350 internasjonale forfattere protesterte mot avgjørelsen i et åpent brev til bokmessen.