UiO dropper akademisk boikott av Israel

I dag har Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO) behandlet spørsmålet om akademisk boikott av Israel. Det er tredje gangen spørsmålet blir diskutert i styret, og denne gangen vedtok styret å avvise forslaget, melder NTB. Fem styremedlemmer støttet forslaget om akademisk boikott, mens sju stemte for universitetsledelsens innstilling, som var å ikke gå inn for en slik boikott.

Siden 1. mai har studenter teltet på universitetsområdet for akademisk boikott. Det har også vært holdt appeller i forkant av styremøtet i dag.

Stor og splittende debatt

Debatten om akademisk boikott av Israel som følge av krigføringen i Gaza har splittet det akademiske miljøet. På den ene siden er de som mener slik boikott er i strid med idealet om akademisk frihet. På den andre siden er de som peker på at israelske universiteter har en rolle i krigføringen.

Boikott har vært et tema ved flere av de store utdanningsinstitusjonene i Norge denne våre. Flere universitetet har fryst eller avsluttet samarbeid, men ifølge NRK har ingen villet kalle det full boikott.

I Bergen har professor Eirik Holmøyvik trukket seg som forskningsleder etter at han ikke fikk flertall i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet for å gjøre om et vedtak om å si opp utvekslingsavtale med Israel.

Det går et skille mellom det å unngå eller avslutte formelle samarbeid på institusjonelt nivå, og det å la enkeltforskere samarbeide på tvers av land. Det er det første punktet det har vært fremsatt krav om. UiO har tidligere pekt på at de ikke har noen overordnede institusjonelle avtaler med Israel.