Telter for akademisk boikott av Israel

– Vi gjør dette etter å ha prøvd alt som står i vår makt for å få universitetet med på en akademisk boikott av Israel, men ikke lykkes, sier Rodas Tadese Sibathu.

Hun er en av flere studenter som har satt opp telt utenfor Studentparlamentet på Blindern. Der skal de bo de neste ukene. Hensikten er å markere støtte til palestinerne i Gaza, og å kreve at Universitetet i Oslo boikotter samarbeid med israelske utdanningsinstitusjoner.

Aksjonen startet onsdag og teller 21 telt fredag formiddag, da Vårt Land stakk innom leiren. Det er ventet at flere vil slutte seg til.

– Teltingen er et forsøk på å vise hvor mange vi er, og å si fra på en annen måte. Vi demonstrerer på vegne av de palestinske studentene som har fått universitetene sine ødelagt, og som ikke selv kommer til orde, fortsetter Rodas.

Hun har permisjon fra Midtøsten-studiene for å arbeide i Studentparlamentet ved UiO. Studentparlamentet støtter akademisk boikott av Israel.

Stor debatt om boikott

Studentaksjonen springer ut av en bred og tidvis tilspisset debatt om boikott og akademisk frihet. Blant dem som har tatt til motmæle, er jussprofessor Hans Petter Graver. I et debattinnlegg i Aftenposten kaller han boikott for «et dypt problematisk virkemiddel» ut fra prinsippet om akademisk frihet.

Forkjemperne for boikott sier israelske universiteter har en rolle i krigføringen, blant annet gjennom teknologi og med støtte til studenter som deltar i krig. Rundt 1.500 ansatte og studenter ved norske universitet har så langt signert et opprop for akademisk boikott.

---

Teltaksjon

Studenter ved UiO telter for å vise solidaritet med palestinerne i Gaza. Blant kravene er akademisk boikott av Israel. Lignende protester er planlagt ved flere norske universiteter

Aksjonen startet 1. mai og skal etter planen pågå frem til 14. mai

Blant arrangørene er foreningen Studenter for Palestina

Inspirert av lignende bevegelser i land som USA, Tyskland og Frankrike

I USA har demonstrasjonene utviklet seg til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og mellom politi og demonstranter

---

Har stanset avtaler

En kartlegging NRK har gjort, viser at flere universiteter allerede har stanset eller fryst samarbeid med Israel. Universitetene mener likevel det ikke er snakk om full boikott. Flere steder er det fortsatt kontakt mellom enkeltforskere eller grupper av forskere.

Ved Universitetet i Bergen har universitetsstyret tatt stilling mot akademisk boikott.

Helena Natvig Safi er talsperson for aksjonistene på Blindern. Hun sier de ønsker boikott av institusjonelt samarbeid mellom norske og israelske universitet, men ikke boikott på individnivå.

– Står ikke den akademiske friheten i fare ved en boikott?

– Skal man snakke om akademisk frihet, må man også snakke om menneskeliv og frihet, sier Natvig Safi.

AKSJON: Fredag formiddag var det satt opp 21 telt i studentleiren på Blindern. (Erlend Berge)

Boikott opp i styret

14. mai skal Universitetsstyret diskutere spørsmålet om akademisk boikott av Israel. Studentene som aksjonerer, har inngått avtale med ledelsen om at teltleiren skal stå frem til da.

Natvig Safi har håp om at UiO skal følge demonstrantene i spørsmålet om boikott. Hun forteller at dialogen har vært godt, og at de føler seg ivaretatt.

– Hva om dere ikke får gjennomslag?

– Da må vi se an situasjonen og ta det derfra.

Kalde kvelder

Stemningen på Blindern har vært fredelig, ifølge aksjonistene. Det fortelles samtidig om et banner med «Fritt Palestina» som har blitt stjålet, og at «7. oktober» er blitt sprayet på studentparlamentet. 7. oktober gikk Hamas-krigere til angrep på israelske mål, hvilket utløste Israels massive motangrep.

Studentene har ikke lagt andre planer for helgen enn å holde stand ved leiren. Været har så langt vært godt, om enn litt kaldt på kveldene. De mangler også tilgang til toalett mellom midnatt og fem på morgenen.

Uansett er det fint å være her og markere synspunkt sammen, synes Sibhatu.

– Om vi ikke kjenner oss helt komfortable hele tiden, kan vi bare tenke oss hvordan det er å være i Gaza nå.