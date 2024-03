Der er et rom mellom det hellige og det ordinære. Mellom det metafysiske og det fysiske. Dette rom utforsker den prisbelønnede, kristne, amerikanske forfatteren Marilynne Robinson i sin kommende bok Reading Genesis (Å lese Første Mosebok) på en slik måte at de første anmelderne bøyer seg i respekt.

Robinson har i tidligere bøker tolket og bygget videre på Bibelens tekster i et romanunivers med en blanding av bibelske og fiktive karakterer.

Denne gangen går hun direkte inn i teksten i Skapelsesberetningen og hele Første Mosebok. Hun tar med seg leseren inn i det som litteraturmagasinet Publishers Weekly kaller «en både mettet og fordypende» lesing av skapelsesberetningen.

«Ved hjelp av både litterære og teologiske linser rammer forfatteren inn den bibelske boken som et eksemplarisk narrativ og gir karakterene evner, motiver og forhistorie», skriver Publishers Weekly. De fortsetter med å gi eksempler på hvordan Robinson med det kristne, kalvinistiske blikket utforsker Guds vilje til å skape en pakt og bære over med det uperfekte menneske.

Ifølge Publishers Weekly beskriver forfatteren Jakob, fra Første Mosebok og en av de tre patriarkene, som «en bedrager som konspirerer med sin mor om å stjele sin brors velsignelse». Og med Robinsons ord virker Jakobs «unge og selvopptatte» sønn Josef «blind overfor, eller likeglad med, forargelsen som bygges opp mot ham. Det er - i litterær forstand - en fremragende karakter».

Den kristne Gud

Det blir ifølge tidsskriftet Kirkus Reviews til en bok der Robinson «bukter seg lystig gjennom teksten, mens hun dveler ved den ene fortellingen etter den andre i søken etter tema og på jakt etter universelle sannheter».

Første Mosebok har mye å gjøre med hvordan folk som hevder å være religiøse forstår Guds natur — Marilynne Robinson

Det unike for Robinsons tilgang er, slik Kirkus’ anmelder ser det, at hun «har en ærbødighet og en grad av tro som er usedvanlig for moderne mainstream-forfattere, samtidig som hun er i besittelse av de nødvendige verktøy til å levere en overbevisende kritikk».

Det fører blant annet til overveielser om Guds godhet, og om hvordan den kristne Gud fra Første Mosebok skiller seg fra guder i andre gamle skapelsesberetninger, som ifølge Kirkus plasserer seg på en skala «fra likeglade til onde».

STOR: Marilynne Robinsons helt nye bok får anmelderen i The Atlantic til å kalle henne “en av de største nålevende kristne forfatterene”. (Cappelen Damm)

Oppsiktsvekkende

Det særlige ved guden som Marilynne Robinson tolker ut av Første Mosebok, er en ekte interesse for mennesket.

Ifølge magasinet The Atlantic er forfatterens grunnsynspunkt at Første Mosebok har funnet opp en form for jordisk tilstedeværendhet, en ikke-mytologisk realisme, som er oppsiktsvekkende sett med vår tids oppfattelse av begrepet.

«Det er opprørende og umulig å forsvare hvis man er litteraturhistoriker. Men hun skriver ikke historie. Hun skriver et essay om bibelsk stil og dens konsekvenser. Hun vil vise oss hvordan radikale, hellige skrifter står i forhold til sine kilder. Og det tar blant annet utgangspunkt i mennesket», skriver The Atlantic.

Det handler ifølge magasinet om at menneskeheten er skapt i Guds bilde – i motsetning til for eksempel den babylonske skapelsesmyten Enuma Elish og helte-eposet om Gilgamesh, der gudene sloss og skaper mennesker som skal bygge templer og dyrke mat for å tjene sine skapere.

Besatt av mennesker

Mosebokens mennesker er skapt i Guds bilde, og ifølge Robinson synes «all den bibelske skapelses opphøyethet å være skapt til egen vinning. Vi beveger oss fra guder som var likegyldige overfor vårt velbefinnende, til en Gud som er nærmest besatt fokusert på oss».

The Atlantic mener at Robinson med sin bok evner å omdefinere realisme slik at den også rommer møtet med det guddommelige. At det helt særegne kjennetegnet er hennes «grenseløse og barmhjertige interesse i mennesket.»

Det får The Atlantics anmelder Judith Shulevitz til å beskrive Marilynne Robinson som «en av de største nålevende kristne forfatterene».

Politisk oppgjør

I et intervju med avisen The New York Times i forbindelse med den kommende bokutgivelsen, kommer Robinson også med en bitende kommentar til blandingen av religion og politikk i dagens amerikanske offentlighet.

«Jeg må si at jeg er meget overrasket, sjokkert og også desillusjonert over den dreiningen tingene har tatt de seneste ti årene. Vulgariteten og nådesløsheten i den offentlige debatt og en form for gjerrighet og uvilje til at bidra til folkets ve og vel i landet som helhet», sier hun og knytter det an til Bibelen og sin egen bok.

«Første Mosebok har mye å gjøre med hvordan folk som hevder å være religiøse forstår Guds natur. Jeg mener at det på forskjellig vis er blitt misforstått. Selve tanken om at folk kan sette ordet ‘Gud’ opp ved siden av noe så bisart som ordet ‘våpen’ og føle at de forfølger rettferdighet. Det er et ganske forferdelig misbruk av selve religionens idé».

---

MARILYNNE SUMMERS ROBINSON

Født 25. november 1943 i Sandpoint, Idaho og vokste opp i en presbyteriansk familie.

Blir regnet som en av USA’s største nålevende forfattere og er best kjent for romanerne Housekeeping og Gilead , og bøkene Hjem , Lila og Jack som har kommet ut på norsk de siste årene.

og , og bøkene , og som har kommet ut på norsk de siste årene. Har skrevet flere essaysamlinger om blant annet forholdet mellom vitenskap og religion, USAs historie, miljødebatten og moderne amerikansk politikk.

Er medlem af det frisinnede kirkesamfunnet The Congregational Church of Christ.

Reading Genesis kommer ut i USA på forlaget Farrar, Straus and Giroux 12. mars.

(Farrar, Straus and Giroux)

---