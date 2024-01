Fotojournalist skal utforske øyfolk og tro

Vårt Land-leserne kjenner Solsvik fra reportasjer i fjor sommer og en fotospalte i papirutgaven lørdager. Nå er hun en av de utvalgte i Norwegian Journal of Photography (NJP), som med støtte fra Fritt Ord og veiledning av andre fotografer skal videreutvikle seg som dokumentarfotografer.

Fiske og religion

Matilde Solsvik skal arbeide videre med et prosjekt hun allerede har startet: Å dokumentere hjemstedet Vik i Øygarden. I fjor ga hun selv ut boka «Vik» med bilder av folket i havkanten.

– De lever tett på naturen, mye handler om fiske og i tillegg står religion sterkt. Dette ønsker jeg å dykke ned i og utforske med mitt kamera, forteller hun på nettstedet njp.no.

Hun ønsker å se på samspillet mellom generasjonene i Vik, mellom menneskene og naturen og viktigheten av tro og religion.

Sterk tilknytning

Solsvik er utdannet ved Bilder Nordic School of Photography og har i over et halvt år gått på utdanningen til NRK Nynorsk mediesenter i Førde. I fotokonkurransen Årets bilde vant hun to priser i 2022: I Åpen klasse fikk hun førstepris for bilder hun tok av sine besteforeldre.

Hun vant også klassen Årets nykommer for bildeserien «Min båt er så liten», om det å være kristen og ung i Norge i dag. Flere av disse er trykket i papirutgaven av Vårt Land i høst.

Matilde Solsvik flyttet fra Vik i Øygarden for sju år siden og bor nå i Oslo.

– Helt siden jeg flyttet fra Vik har jeg kjent på en sterk tilknytning til hjemstedet mitt. På samme tid har jeg kjent på en stor frihet etter at jeg flyttet. Å komme fra en bygd kjennes både trygt og utrygt, sier Matilde Solsvik til njp.no

«Bygge bro»

De åtte andre fotografene som er med på Norwegian Journal of Photography er Espen Eichhöfer, Helene Mariussen, Jói Kjartans, Krister Sørbø, Naina Helén Jåma, Lena Lislevand, Christian Tunge og Gina Grieg Riisnæs.

Dette er den sjuende runden av NJP. Dette er et miljø som «fokuserer på historiefortelling og som bygger bro mellom det mer klassiske reportasjefotografiet og kunstfotografiet». Slik omtaler NJP seg selv på egne nettsider.