Etter 92 år på NRK ble Morgenandakten 6. november fjernet fra P1, slik at den bare sendes linjært på P1+. Nå forteller kanalenes tall hva som har skjedd med lytterne av andakten: Programmet har mistet flere hundre tusen lyttere.

– P1 er Norges desidert største kanal. Så det er ingen tvil om at antall tusen lyttere til andakten blir færre, sier Bjørn Tore Grøtte til Vårt Land.

Han er kanalsjef for NRK radio. Siden P1 har omkring 400.000 flere lyttere enn P1+ i tidsrommet hvor Morgenandakten sendes, er det nå langt færre som får servert andakt til frokosten.

Morgenandakten blir som før sendt to ganger daglig – og på samme tidspunkt som før. Begge kanaler har noe økning i lyttere etter at Morgenandakten forsvant fra P1 (se grafikk).

Mer fornøyde lyttere?

Kanalsjefen forteller at det er økte lyttertall både hos NRK P1 og hos NRK P1+ etter at andakten ble fjernet. Slik tolker Grøtte tallene:

– Det ser ut som lytterne setter mer pris på innholdet nå enn før, både på P1 og P1+.

De som oppsøker kanalen for å høre andakten blir mer tilfreds som lytter — Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK

For begge kanalene har lyttertiden nemlig gått opp i de tidsrommene som andakten sendes i – eller ble sendt i. På kanalen P1 har lyttertiden på den halvtimen andakten tidligere ble sendt i reprise, gått opp fra 15 minutter til 17 minutter. Altså blir lytterne nå lengre på kanalen etter at andakten er borte.

Samtidig har lyttertiden også økt på kanalen P1+ i tidsrommet andakten sendes. Her har lyttertiden på den aktuelle halvtimen har gått opp fra 16 til 18 minutter etter endringene. En gjennomsnittlig lytter blir altså værende på begge kanaler to minutter lengre enn tidligere, i den halvtimen Morgenandakten inngår i.

– Kanskje kan man se at de som oppsøker kanalen for å høre andakten også blir mer tilfreds som lyttere, sier Grøtte.

Han understreker at lyttertall i november og desember er vanskelige å sammenligne med resten av året. I denne perioden forsvinner nemlig mange lyttere over på julekanalene utenfor NRK.

KANALSJEF: Færre lytter til Morgenandakten, men Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK radio mener lytterne er mer fornøyde. (Rebekka Johannessen Litland)

Færre tilfeldige lyttere

Han mener det viktigste fremover er å informere lytterne om at Morgenandakten fortsatt er å finne – bare ikke på NRK P1. Han forteller at han stadig minner programlederne om å viderebringe informasjonen, slik at alle som ønsker å høre andakten får den med seg. Det som likevel forsvinner når andakten er på en mindre kanal, er et større antall lyttere som får med seg andakten litt tilfeldig til morgenkaffen.

– Er det negativt at færre får med seg andakten litt på slump?

– Nei, det tror jeg ikke er så viktig. Det er viktigere at de som vil få den med seg gjør det, sier Grøtte.

Noen har ønsket at man kan gjøre andakten mer «andaktstradisjonell» — Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK

Noen vil ha endring

Endringen er, ifølge Grøtte, er en del av en omlegging der NRK ønsker at de to kanalene i større grad skal ha ulikt innhold. NRK P1+ har som mål å opprettholde et mer tradisjonelt radioprosjekt, der en eldre NRK-stil ivaretas.

– Vi ønsker ikke noe endring i identiteten til andakten. Jeg synes noe av det redaksjonen har vært kjempeflinke til er å være litt folkelige.

Dermed vil innholdet fortsette å være gjenkjennelig for lytterne, mener Grøtte. Men noen har også ønsket endringer i andakten, når den nå sendes på en kanal med mer særpreg.

– Det har blant annet vært noen organisasjoner som har vært på tråden og ønsket at man skal gjøre andakten mer tradisjonell, forteller Grøtte.

Kritikken han gjengir er at andakten har blitt for folkelig. Grøtte står likevel fast på at den folkelige stilen skal fortsette som før.

---

Andakten på NRK

Morgenandakten har blitt sendt i NRK siden 9. mars 1931.

Andakten har normalt blitt sendt på NRK P1, og de siste årene også på NRK P1+.

Andakten består av tre minutter med ettertanke, bønn og velsignelse fra ulike andaktsholdere, etterfulgt av musikk.

Andakten har tidligere blitt sendt tre ganger: Kl. 05.33, 07.20 og 08.20.

Det siste året har andakten blitt sendt to ganger: Kl. 05.33 og 08.20.

6. november sluttet NRK P1 å sende andakten. Den sendes fortsatt på NRK P1+, i tillegg til å bli lagt ut på NRKs radio-app.

---

Lettet over å slippe andakten?

Selv om flere har vært skuffet over at andakten forsvinner fra NRK P1, har det også kommet positive reaksjoner på endringen.

– Noen er veldig glade for at de kan høre distriktssendinga si på P1 uten avbruddet til Morgenandakten, sier Grøtte.

Igjen peker han på lyttertallene, som viser at også på NRK P1 blir lytterne gjennomsnittlig to minutter lengre på kanalen i den halvtimen Morgenandakten ikke lenger sendes.