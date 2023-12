Håper selvbetjening skal berge boksalget

Hans Petter Foss (77) er eier og styreleder for bokhandelen Bok & Media i Oslo. Butikken i Akersgata 47 har slitt av ulike grunner siden den gjenoppsto etter Vivo-konkursen i 2016.

– Vi har vært hemmet i hele 2023, og dette er et ganske vanskelig område, så flytter vi på oss eller hva gjør vi? spør Foss.

I 2016 var det over 30 kristne bokhandler i landet. På 7–8 år er tallet redusert til litt over 10. Det tynnes i rekkene i by etter by, selv i det såkalte bibelbeltet. Butikken i Kristiansand forsvinner ved årsskiftet. Da er aller siste rest av Vivo-kjeden vekk.

Pilot i Trondheim

Mot dette bakteppet presenterer Foss et helt nytt bokkonsept – selvsagt i Hans Nielsen Hauges ånd. Foss er Hauge-entusiast og har både håp om og tro på at hans siste prosjekt skal sørge for et omfattende nettverk av utsalgssteder landet rundt.

27. november etablerte han landets første såkalte bokmagasin, et selvbetjeningskonsept for kristen litteratur.

Det skjedde i Norkirken Trondheim Salem. I et hjørne i kantineområdet i det nylig rehabiliterte menighetsbygget står det nå bokhyller fulle av bøker fra Forlagshuset Lunde. Like ved er det en betalingsterminal. Der kan de som vil, skanne bøker de vil ha og betale med kort. Her er ingen ansatte og ingen kasse. Alt er selvbetjent. Dette er et pilotprosjekt der forlag, menighet og bokhandel samarbeider. Adventstiden – når bokhandlene har høysesong – blir den stor testen på om ideen fungerer.

Foss opplyser til Kristelig Pressekontor at han i første omgang har en visjon om mellom 20 og 300 bokmagasiner – skjønt han mener potensialet er mye større.

Flere avtaler

Foss inngår nå avtaler med flere menigheter ulike steder i landet. Forlagshuset Lundes bøker er stilt ut i Trondheim, andre steder vil Hermon Forlags eller Verbums bøker stå i hyllene.

Modellen baseres på null ansatte, men en lokalt ansvarlig, en såkalt bokvert.

Hverken Bok & Media eller forlagene betaler leie for arealet bokmagasinet beslaglegger hos menigheten, men menigheten får en avtalt prosentandel av overskuddet.

Tre forlag er med

Sjefen for i Forlagshuset Lunde, Ketil Jensen, var den første Foss snakket med i den kristne forlagsbransjen etter at idéen dukket opp. Det viste seg at i Lunde hadde man vært inne på tilsvarende tanker, så Jensen var klar for et samarbeid.

Siden har Bok & Media kontaktet Hermon Forlag og Bibelselskapets forlag, Verbum. Disse tre er størst i det kristne bokmarkedet og deler ifølge Foss rundt 80 prosent av den kristne boknisjen mellom seg. En mengde mindre forlag tar hånd om resten.