Begraver de levende i nytt humorprogram

Torsdag hadde VGTVs nye komiserie «Takk for alt» premiere. Gjennom episodene skal kjendiser få være til stede i sin egen, iscenesatte begravelse. Først ute var Bård Ylvisåker.

Gjenkjennelig begravelse

– Jeg er veldig delt. Jeg vil ikke si at jeg er entydig negativ, sier teolog Merete Thomassen om programmet.

Hun har sett gjennom første episode, «Takk for alt, Bård Ylvisåker».

Gjennom programmet kan man se Bård Ylvisåker liggende stille i en åpen kiste foran alteret i Vålerenga kirke. En rekke kjendiser inntar kirkebenkene, mens Marte Stokstad kommenterer – som om det er en direktesending av en begravelse på TV.

Deretter inntar Morten Ramm prekestolen. Her er ingen prester, men Ramm har tittelen «seremonileder» og loser oss gjennom begravelsen. Ulike komikere, samt tidligere politiker Trude Drevland og skuespiller Nicolai Cleve Broch, holder taler for den «avdøde» i løpet av de 46 minuttene programmet pågår.

BROR: Bårds bror, Vegard Ylvisåker, holdt også minnetale i humorprogrammet. (Skjermdump/VGTV)

– Det ligner på det vi gjør på Halloween, at vi leker med døden og flørter med døden fordi vi er redde for den, sier Merete Thomassen til Vårt Land.

Hun har selv vært menighetsprest under en rekke begravelser, og synes mye av programmet i episoden var gjenkjennelig. Det er blant annet salmesang, opplesing av hilsener til de døde og minnetaler.

– Det som skiller mest er jo at folk holder på å le seg ihjel noen ganger. Kanskje det mest interessante var å studere ansiktene til de som var til stede. For det var mange av dem som gråt.

Merete Thomassen forteller at hun selv syntes programmet var både morsomt og underholdende.

Banner i kirka

Mang en gang er det blitt diskutert hva som er greit å filme eller gjøre i et kirkerom. Programmet er spilt inn i Vålerenga kirke i Oslo, som er en del av Den norske kirke.

– Er det greit å låne ut kirkerommet til noe sånt?

– Dette syntes jeg var greit nok, men jeg likte ikke at de bannet så mye. Å banne i kirka er stadig ikke greit.

Thomassen mener det er tidligere filming i kirken som har vært mer problematisk. Særlig trekker hun fram da artisten Tooji i 2015 spilte inn en musikkvideo i Frogner kirke, der han simulerer sex foran alterringen.

– Den synes jeg var veldig problematisk.

BRANN I KIRKA: Calle Hellevang Larsen må avbryte salmesangen når gitaren og dressjakka tar fyr. (Skjermdump/VGTV)

Andre ganger har det gått helt fint, mener Thomassen. Hun nevner «Presten» med Bjarte Tjøstheim, «Borettslaget» med Robert Stoltenberg og eldre humorklipp fra gruppa KLM.

– Det synes jeg er befriende på mange måter. Også blir jeg alltid litt på vakt og lurer på: Har dere skjønt hvilket rom dere er i nå?

Foruten banningen, mener Thomassen at de medvirkende i «Takk for alt» hadde forstått dette greit nok.

Morsomt og rørende

Da Bård Ylvisåker, som er førstemann til å begraves, fikk spørsmål om programmet fra Nettavisen, mente han at det ikke var noe problematisk med det.

– Folk dør jo hver eneste dag, både på tragisk vis og på naturlig vis, så man kan ikke la være å kødde med døden. Det er jo en viktig del av livet, sa Ylvisåker til Nettavisen.

Det er Merete Thommasen enig i, selv om hun personlig ville brukt et annet ord enn «kødde». For teologen var minnetalen fra Nicolai Cleve Broch høydepunktet i programmet. Han tuller med at han én dag etter Ylvisåkers «død» har inngått i et forhold med avdødes kone.

– Det lo jeg nok mest av. Men det har nok mest med at jeg synes han var den beste skuespilleren, sier Thommasen.

På ett tidspunkt ble teologen også rørt.

– Jeg ble rørt helt på slutten, hvor Bård Ylvisåker skal reise seg fra kista og skal forlate de andre. Han tar dem i hånda og går ned midtgangen. Det synes jeg var en ganske sterk anskueliggjøring av avskjeden. Da satt jeg og reflekterte mye over dette aldri mer-perspektivet.

«DØD»: Bård Ylvisåker ligger stille i kista, fram til han på slutten får vandre ned midtgangen mens han sier sine siste farvel. (Skjermdump/VGTV)

Galgenhumor og demokratisk krenking

Episoden kan beskrives som en blanding av en hyllest og en roast, der begravelsesseremonien fungerer som en ramme.

– Kan det være fint med galgenhumor der man tuller med det vanskelige?

– Ja, jeg har veldig tro på galgenhumor, jeg, altså. Det er en ganske dårlig skjult hemmelighet at humoren blant ansatte i begravelsesbyråer og prester, den kan være ganske rå.

Å tulle med det som er vondt, mener Thomassen er en nødvendighet. Noen ganger trenger man å distansere seg litt fra det som er tøft.

– Tenker du at det hjelper at man her ikke krenker én særlig gruppe, men tuller med noe vondt som vi alle går gjennom?

– Ja, det er godt sagt. Det er jo i så fall en demokratisk krenkelse, for alle er jo med, i den grad noen blir krenka.

Takk for alt

Komiserie fra VGTV.

Regi av Steffan Ludvigsen.

Ledes av «seremonileder» Morten Ramm.

Første episode: «Takk for alt, Bård Ylvisåker.

