Det er høytid for filminteresserte sørlendinger om dagen.

Forrige uke var det premiere på filmen Perleporten, som har vært gjenstand for kontrovers langs bibelbeltet. Blant annet kalte KrFs ordførerkandidat Charlotte Beckmann Finnestad filmen for «en skam» i et Facebook-innlegg.

Etter lansering fikk filmen mildt sagt blandet kritikk. Kristiandsands Avis omtalte filmen som «knallbra», mens andre var mindre positivt innstilt. Blant de mest kritiske var Vårt Lands kommentator Emil André Farstad, som mente at filmen var intet mindre enn «et makkverk».

Fredag 8. september var det premiere på nok en sørlandsfilm: K-town, også den gjenstand for kontrovers langs bibelbeltet. Hovedpersonen i filmen har startet en sexbutikk på andre siden av gata til menigheten han vokste opp i, noe som skal være basert på en sann historie.

– Jeg vil anta at «K-town» heller ikke er en film for Kristiansand KrF. For ikke bare er det sex utenfor ekteskapet, men også sex utenfor ekteskapet som foregår på en bibelcamp, sa regissør Kristian Landmark tidligere i et intervju med Dagsavisen.

Vårt Land har tatt en titt på hva landets anmeldere mener om filmen. Det viser seg at også her er mottakelsen blandet.

Enkel og uforløst

Blant dem som vender tommelen ned er Aftenposten Vink. Anmelder Kenneth Moe mener filmen kun består av en rekke mildt festlige scener, og gir den terningkast to.

«Resultatet er altfor ufokusert, søtt og ufarlig til å gjøre vondt på den måten en svart komedie må», skriver han, før han utdyper: «For å le den rå og ondskapsfulle latteren som hører til denne sjangeren, må man både syns synd på karakteren og føle at han fortjener det litt».

Også i Stavanger Aftenblad blir det terningskast to, og anmelder Jan Zahl sparer ikke på kruttet:

«Om du seier du har laga ein komedie – om enn ein mørk komedie – så er målet på om du har lukkast at nokon ler. Eg lo dessverre ikkje av K-Town», skriver han.

VG slenger seg på slakten:

«K-town» er ikke en veldig god film, og kan ikke anbefales til andre enn filmskapernes likesinnede i byen den sørger», skriver anmelder Morten Ståle Nilsen om filmen som får terningkast to.

MIDDELMÅDIG: Anmelderne gir både ris og ros til regissør Jakob Bergs ferske film, men den helt store hyllesten uteblir. (Andre Løying )

På det jevne

Hos Nrk P3 er omtalen noe bedre, og anmelder Sigurd Vik gir filmen terningkast tre.

«Selv om det er gode tilløp, og flere humreverdige høydepunkt underveis, så blir filmen for enkel og uforløst i det handlingstrådene skal hastes sammen i siste tredjedel», skriver Vik.

Dagsavisens anmelder Mode Steinkjer mener filmen har gjort seg fortjent til terningkast 4, og skriver at K-town er «et kort og halvgodt oppgjør med bibelbeltet og dets frafalne».

Samtidig legger han til at Kristiansands befolkning nok kan puste ut, selv om det er «nok av infame stikk for den som vet hva man skal se etter».

Morgenbladets anmelderi befatter seg ikke med karaktergivning, men anmelder Vivianna Vegas omtale er ikke av den grunn fri for meningsinnhold. Vega gir filmen både ris og ros, og skriver at:

«Til tross for at filmen går seg litt vill i actionsjangeren, er K-town en sympatisk og tidvis ganske oppfinnsom film, selv om den store befrielsen uteblir».

Et hederlig forsøk

Og hva blir så dommen på hjemmebane? I Fædrelandsvennen kaller anmelder Roy Søbstad filmen «Et hederlig forsøk», før han skriver at man som filmanmelder av og til må skrive ting man helst vil slippe.

«Det gjelder ikke minst når man skal felle dom over lokale initiativ», skriver han.

Den unnskyldende tonen er ikke tilfeldig: Søbstad gir nemlig filmen kun et skuffende terningkast 3. «K-Town blir i lange strekk mer pussig enn vittig og mer forklarende enn fortellende», skriver han.

Da er det kanskje greit å se at Avisa Kristiansand er noe snillere med bysbarnet.

«Dette er en lett underholdningsfilm for den som ikke tar tingenes tilstand i Kristiansand for alvorlig», skriver Maja Hagen Torjussen, og gir filmen terningkast fire.