Fredag vedtok Ukraina en lov, signert av president Volodomyr Zelenskyj, som sier at den offisielle juledagen i Ukraina nå er 25. desember. Formålet med lovendringen er å forlate den russiske tradisjonen med å feire juledagen 7. januar, ifølge et dokument på hjemmesiden til Ukrainas nasjonalforsamling.

I Ukraina er den ortodokse kirken delt i to. Den ene - Ukrainas ortodokse kirke - er tilknyttet det såkalte Konstantinopel-patriarkatet. Den andre - Den ukrainske ortodokse kirke - har vært tilknyttet Moskva-patriarkatet, men hevder å ha brutt med Moskva.

Moskva-patriarkatet feirer som sagt juledag 7. januar, mens Konstantinopel-patriarkatet feirer 25. desember.

– Ukrainere flest vil distansere seg fra Russland så mye de kan. Da er nettopp datoen julen markeres, en måte å gjøre det på, sier Alexander Tymczuk.

Tymczuk har en filosofisk doktorgrad i samfunnsvitenskapelige fag, med spesialisering i ukrainsk samfunnsliv. Han har en ukrainsk far, har bodd i Ukraina før krigen, og fulgt med på kirkesituasjonen i landet i to tiår.

Tymczuk mener det er viktig å se på juleendringen som en liten detalj i en pågående religiøs konflikt. Samtidig har den stor symbolsk betydning.

– Det er et veldig press mot den Moskva-tro kirken om å vise lojalitet til Ukraina og bryte alle bånd til Russland. Det er en konflikt som kan medføre en del uroligheter i Ukraina.

Ortodokse kirken i Ukraina

I 2019 ble Ukrainas ortodokse kirke anerkjent av det økumeniske patriarkatet i Konsantinopel. Den ukrainske ortodokse kirke har derimot vært knyttet til Moskva-patriarkatet, som ikke anerkjenner den nye kirken fra 2019.

anerkjent av det økumeniske patriarkatet i Konsantinopel. har derimot vært knyttet til Moskva-patriarkatet, som ikke anerkjenner den nye kirken fra 2019. Den ukrainske ortodokse kirke har imidlertid hevdet å ha brutt med Moskva, etter et møte i mai 2022. Her endret de sine statutter – retningslinjene for kirken – men de nye statuttene er ikke offentliggjort. Hvorvidt det fortsatt er koblinger til Moskva, er dermed ukjent, selv om kirken selv hevder brudd.

har imidlertid hevdet å ha brutt med Moskva, etter et møte i mai 2022. Her endret de sine statutter – retningslinjene for kirken – men de nye statuttene er ikke offentliggjort. Hvorvidt det fortsatt er koblinger til Moskva, er dermed ukjent, selv om kirken selv hevder brudd. Dersom de har brutt totalt, står Den ukrainske ortodokse kirke uten patriark, da de tidligere har vært underlagt patriark Kirill i Moskva.

uten patriark, da de tidligere har vært underlagt patriark Kirill i Moskva. Ukrainas ortodokse kirke står derimot under patriark Bartolomeus i Konstantinopel – eller Istanbul.

Vil nærmere Vesten

Kulturhistoriker Caroline Serck-Hanssen påpeker i en tekstmelding til Vårt Land at mange ortodokse nasjonalkirker allerede følger den gregorianske, vestlige kalenderen for høytider. Det gjelder altså kirkene som er knyttet til Konstantinopel.

«At staten Ukraina nå flytter den offisielle juledagen, er en tydelig måte å distansere seg fra Russland på, og samtidig knytte seg nærmere både moderkirken i Konstantinopel og Vesten».

Hun skriver videre at påsken og andre bevegelige høytider feires etter den julianske kalenderen, slik de aller fleste ortodokse kirker gjør det i dag.

– Fort to julefeiringer

Til tross for at mange vil distansere seg fra Russland, tror Tymczuk det er vanskelig for en del å gå vekk fra juletradisjonen med å ringe julen inn 7. januar.

– Det er nok blandede følelser.

Tymczuk forteller at det fort kan bli to julefeiringer i vinter.

– Ukrainere generelt er ganske pragmatiske, forteller han.

Om det blir flest julefeiringer i desember eller januar til vinteren, får man først se i vinter, tror Tymczuk.

– Kjenner jeg ukrainere rett, så er de glade i fest. Jeg ser ikke bort ifra at mange vil feire to ganger. Kanskje ikke nå mens krigen fortsatt pågår, men senere.