Metallica ga million til barnefamilier

16. og 18. juni holdt det som regnes som verdens mest innflytelsesrike heavy-metal band to konserter på Ullevi i Gøteborg.

I forbindelse med konsertene donerte bandet 928.000 svenske kroner til Gøteborgs bymisjon.

Svenske Dagen meldte dette først.

Øremerkes ferietilbud

Pengene ble gitt gjennom Metallicas stiftelse All Within My Hands og konsertarrangøren Live Nation.

– Vi er svært takknemlige for dette viktige bidraget til vår virksomhet, som vender seg mot barnefamilier i Gøteborg som lever i økonomisk usikkerhet, sier Lars Durfelt, direktør i Stadsmissionen til Dagen.

Pengene skal blant annet øremerkes ferietilbud.

[ Carola føler seg noen ganger som en popcornmaskin. Det bare smeller ]

Ga 15 millioner i 2019

Det er ikke første gang Metallica gir bort penger. Under Europa-turneen i 2019 ga bandet til sammen 15 millioner kroner til ulike veldedige formål, ett på hvert sted de opptrådte, ifølge svenske Dagen.

Stadsmissionen i Gøteborg mottok også støtte i 2019. Stadsmissionen i Stockholm fikk også støtte det året.

[ Dette er årets kristne sommerstevner – og noen minneverdige øyeblikk ]