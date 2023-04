Livsvernprisen til Eimund og Vebjørn Sand

Livsvernprisen 2023, som deles ut av organisasjonen Menneskeverd den 23. mai, går til kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand. Kunstprosjektet deres, Roseslottet, er utformet som en dannelsesreise hvor publikum kan oppdage, reflektere og ta inn over seg hvilke verdier som ligger til grunn for frihet og demokrati og hva som ble frarøvet oss under okkupasjonen i Norge mellom 1940 og 1945. Roseslottet er et pedagogisk prosjekt som har som mål å plassere ideen om menneskeverdet i sentrum.

– Jeg tror ingen som besøker Roseslottet går derfra uberørt, sier konstituert generalsekretær i Menneskeverd, Maria Selbekk, i en pressemelding.

– Gjennom dette kunstprosjektet evner brødrene Sand å gjøre begrepet menneskeverd til noe konkret, noe som i mange sammenhenger først blir virkelig for oss når det blir tatt fra oss. Menneskeverdets plass i samfunnet må være konstant, og Vebjørn og Eimund Sand viser oss hvilke katastrofale konsekvenser det kan få når vi mister det av synet, sier hun.

I begrunnelse for prisen står det blant annet: «Gjennom ulike installasjoner, malerier og geometriske figurer bidrar Eimund og Vebjørn Sand til å gjøre abstrakte ideer som menneskeverd og demokrati til noe konkret, noe vi kan ta og føle på, se og høre og bruke sansene våre til å oppdage.»

Menneskeverd mener brødrene Sand fortjener prisen fordi de på mesterlig vis knytter historien opp mot nåtiden med det enkelte menneskes verdi i sentrum.

«Gjennom Roseslottet forteller de enkeltmennesker historier som ellers ikke ville være synlige for oss, og viser med det hvilke katastrofale konsekvenser det har for både samfunn og mennesker når vi mister humanismen og demokratiet av syne. Med sine unike egenskaper inspirerer brødrene Sand oss til innsats for enkeltmenneskets iboende verdi og alle menneskers frihet.»