Onsdag presenterte Statistisk sentralbyrå ferske Kostra-tall, som blant annet byr på innsikt i nordmenns kirkevaner i 2022.

Tallene viser en drastisk nedgang i antall besøkende på gudstjenester i Den norske kirke (DNK) sammenlignet med før pandemien. Også deltakelsen på julegudstjenester har dalt markant siden før pandemien.

Det er ikke bare gudstjenestene som taper terreng. Også kulturlivet i kirka opplever nedgang.

I 2022 var det totalt 613.688 besøkende på konserter og andre kulturarrangementer i regi av menigheten. Det er en nedgang på nesten 30 prosent sammenlignet med «normalåret» 2019, da det samme antallet var 873.589.

Også besøkstallet på kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten følger det samme mønsteret. I fjor talte man i alt 626.074 besøkende på slike arrangementer. Det var en nedgang på nesten 26 prosent sammenlignet med 2019, da besøkstallet var 842.166.

Tore Dvergastein, kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme, mener det ikke holder å skylde på strømpriser og kalde kirker.

– Kulturfrivilligheten har fått seg et skudd for baugen. Man er avhengig av brannvakter og folk i døra, men tilbakemeldingene fra både kulturutvalg og arrangører er at det det er vanskeligere å finne folk enn før.

[ Drastisk nedgang i besøkende til gudstjenester ]

«Stuegris-syndromet»

Ragna Sofie Grung Moe er kulturrådgiver i Bjørgvin bispedømme. (Den norske kirke)

En drøy måned med koronabegrensninger preget riktignok fjorårets første måned, men 12. februar 2022 gjenåpnet Norge fullstendig. En måned tidligere beskrev Ragna Sofie Grung Moe, kulturrådgiver i Bjørgvin bispedømme, en slags uro for fremtiden: «Jeg vil ikke bruke ordet bekymret, men vi er spente på om folk kommer tilbake på kulturarrangementene våre».

Og magefølelsen viste seg altså å være berettiget: I 2018 var det 177.000 besøkende på samtlige konsert- og kulturarrangementer i menigheter i Bjørgvin. I 2022 var tallet 143.000. Til gjengjeld var det bare 22 færre arrangementer i 2022 enn i 2018.

– Dette er det samme som de fleste kulturarrangører opplever. Vi har blitt vant til å holde oss mer hjemme. Er det stuegris-syndromet det heter? Jeg merker det for meg selv – det skal mer til at jeg går ut enn før, sier Ragna Sofie Grung Moe i dag.

Vi har blitt vant til å holde oss mer hjemme. Er det stuegris-syndromet det heter? — Ragna Sofie Grung Moe, kulturrådgiver i Bjørgvin bispedømme

Skal kirka komme seg opp av sumpen, mener kulturrådgiveren fra Bergen at en mer spisset profil er noe av nøkkelen – og minner om at less kan være more.

– Kanskje bør vi ha færre arrangementer, og sikre verdi fremfor volum. Vi må også være bevisst på hva som er våre kjennetegn – hva har kirka å tilby i forhold til andre? Fremfor å prøve å gjøre det alle andre gjør, må vi rendyrke våre kvaliteter og det genuine ved det vi tilbyr, sier Moe.

KREVER MER: – Den demotiverende følelsen av å måtte utsette prosjekter gjentatte ganger, har har satt spor, sier kulturrådgiver Tore Dvergastein i Tunsberg bispedømme. (Adrian Nielsen)

---

Kostra

Kostra – en forkortelse for kommune-stat-rapportering – er en database med informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner sender inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå (SSB) – som samler og presenterer tallene.

Kostra-tallene skal gi pressen, innbyggere, kommunesektoren og staten informasjon om det meste av kommuners og fylkeskommuners virksomhet.

---

Kjernemenigheten må jobbe

DNKs 11 bispedømmer har hver sin kulturrådgiver, som siden 2011 har arbeidet for å øke kulturaktiviteten i landets folkekirker. Pandemien stakk kjepper i hjulene for et blomstrende arbeid. Antallet kulturarrangementer i kirkene steg fra 11.888 i 2012 til 14.315 i 2019.

Tore Dvergastein i Tunsberg mener mange menigheter har hatt nok med å komme seg opp å stå igjen etter flere pandemiår.

– Den demotiverende følelsen av å måtte utsette prosjekter gjentatte ganger, har satt spor. Det å reise seg etter det vi har vært gjennom, og få tilbake fellesskapet på sitt beste, krever mye innsats av en kjernemenighet.

Selv om Tore Dvergastein vil vokte seg for å forklare nedgangen med uhåndterbare størrelser som som eksempel prisvekst, mener han like fullt at det påvirker folks hverdag.

– Det er en kjensgjerning at kultur er konjunkturavhengig. Med økte strømpriser og økte matvarepriser, er det vanskeligere å prioritere kultur.

Det er ikke bare tynnere i kirkebenk-rekkene. Korene i Den norske kirke opplever også tydelig nedgang i antall medlemmer. Mot i alt 33.000 kormedlemmer fordelt på voksen-, barne- og familiekor i 2019, var antallet syngende drøye 28.000 i 2022.

[ Se oversikt: Disse sangene brukes mest i begravelser ]

Mener kirkemusikere må prioriteres

I Stavanger bispedømme var fjorårets besøkstall omtrent 20 prosent lavere enn i 2019. Kulturrådgiver Ragnhild Halle bemerker at en av bispedømmets største kirker – Stavanger domkirke – har vært stengt for restaurering siden mai 2020.

– Til vanlig er det mange arrangementer i Domkirken. Sankt Petri kirke er også ganske full av aktivitet, så vi har ikke klart å flytte alt dit. Samtidig opplever Karmøy prosti vekst i både arrangementer og besøkende, sier Halle.

Hun mener forklaringene er mange, men finner at aktiviteten er høy i menigheter som har utdannede kirkemusikere i fulle stillinger. I Karmøy økte antall besøkende med 33 prosent fra 2019 til 2022. Det forklarer Halle med at mange av menighetene i prostiet har 100 prosent kirkemusikerstillinger.

– Det har bidratt til at de har rekruttert dyktige musikere som igjen gir gode resultater. Det handler om både kompetanse og tid. Det gjør det ikke bare lettere å gjøre ting selv, men også å være i dialog med det allmenne kulturlivet. Vi må jobbe aktivt med å styrke ressursene til kirkemusikkfeltet. Der det er dyktige musikere, er det høy aktivitet, sier hun.

– Generelt kan man si at det må jobbes aktivt for at folk skal ha lyst til å komme.

[ Anne-Britt Harsem er aktuell med bok om karismatisk kristendom: – Jeg tror det skjer en del bak lukkede dører ]