Drastisk nedgang i besøkende til gudstjenester

Onsdag morgen kom nye KOSTRA-tall fra SSB, som viser nordmenns kirkebruk i 2022. Pilene peker oppover sammenlignet med fjoråret. Naturlig nok - da 2021 var preget av korona, restriksjoner og halvåpne kirker, for andre år på rad. Men sammenlignet med «normal-året» 2019 ser det ikke fullt så positivt ut for Den norske kirke:

I fjor var det litt under 4,2 millioner kirkegåere. Det tilsvarer en nedgang på over en million færre besøk på gudstjenester, sammenlignet med år 2019. I 2019 var det over 5,2 millioner gudstjeneste-besøk.

Over 413 000 færre takket ja til brød og vin i 2022, sammenlignet med 2019. Da ble det delt ut nattverd 1,3 millioner ganger. I fjor ble det delt ut nattverd under 900 000 ganger.

Færre kirkegåere etter pandemien globalt

Nedgangen i kirkegåere har vært en tendens over lengre tid, og er ikke uventet. Tilbake i 2016 ga Kirkerådet en risikovurdering for Den norske kirke, som viste en negativ utvikling i gudstjenestelivet. Dette ble kategorisert som en av de største truslene mot DNK.

– Dette går til sentrum i det som er vår kirkelige utfordring. Situasjonen er ytterst alvorlig, her kreves det strategier og handling for å minimere risikoen, sa Paul Erik Wirgenes daværende direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling til Vårt Land.

Men det er ikke bare i Den norske kirke tallene peker nedover. Også Svenska kyrkan opplever en større nedgang i antall besøkende. Det er 40 prosent færre i svenske kirker nå enn før pandemien. Også flere amerikanere har slutta å gå i kirka etter pandemien.

3,5 millioner nordmenn er medlem i kirken, som utgjør 64 % av befolkningen, ifølge Den norske kirke.

