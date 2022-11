Norske «Ubesvart anrop» får Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur

Dåsnes får prisen for et sterkt, troverdig og nyansert verk om hvordan terrorangrepet 22. juli 2011 rammet hele det norske samfunnet, ikke bare dem som sto midt i dramaet, heter det i juryens vurdering av boken.

Dåsnes takket forlag, venner og familie og kjæresten, «som reddet boken da jeg holdt på å slette den fra iPaden».

– Takk til dem som har gått foran for å gjøre barnelitteraturen viktig og anerkjent i Norge, sa hun før hun avsluttet med en «takk til alle Nordens bibliotekarer».

Forfatteren har også fått Aschehougs barnebokpris og Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris for utgivelsen.

Prisen ble delt ut av Sophia Jansson i Helsingfors i forbindelse med Nordisk Råds møte i den finske hovedstaden. Jansson er niesen til forfatter Tove Jansson, kjent for å ha skapt historiene om Mummitrollet. Hun er også styreleder i selskapet som forvalter Mummi-rettighetene.

Prisen, som er på 300.000 danske kroner (drøyt 410.000 norske kroner), går til et skjønnlitterært verk for barn- og unge, som er skrevet på et av de nordiske språkene. Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris ble delt ut første gang i 2013, og her er målet å løfte fram og synliggjøre god barne- og ungdomslitteratur fra de nordiske landene.

