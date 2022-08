---

Betingelsen





den første gangen

jeg skulle intervjue Jan Erik Vold

på slutten av nittitallet

ville han vite, før vi avtalte

om jeg «kunne tenke selv»

det var betingelsen





jeg var litt tynnhuda den gangen (er det fortsatt)

og blei fornærma

det jeg hørte var:

jeg gidder ikke å snakke med en idiot

er du en idiot, Nils-Øivind?





mer enn to tiår senere

omtrent samtidig som Salman Rushdie våkner

på et sykehus i Mayville, New York

fortsatt i live

skjønner jeg hva han mente

at han ikke ville stenograferes

men utfordres

han ville snakke

som likemennesker





som er alt forfattere vil

som er grunnen til at vi skriver

vi skriver slik vi ønsker å prate





og ja, jeg brukte «vi»

og ja, jeg blir forlegen

for hvem er jeg?

men jeg må det

jeg skriver jo

jeg er enda en som skriver

jeg er kanskje ikke like likefrem som Jan Erik

og på langt nær like betydningsfull som Salman

men da han ble forsøkt drept sist uke

stormet på scenen

knivstukket i øyet

knivstukket i halsen

ble også jeg det

ble vi alle





jeg kunne også sagt det sånn:

når et regime går til krig mot enkeltpersoner

er det alltid enkeltpersoner som tenker selv

det er betingelsen

Hver lørdag fra 2. april til 20. august har en norsk poet skrevet et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Dette diktet er det siste i serien. Les mer om poetene og prosjektet her.