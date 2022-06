Danske A4 melder tirsdag at Det kongelige teater avlyser «Othello», som var planlagt å gå i høst. Grunnen skal være at ballettdanserne ikke ville være med på å danse den såkalte «stammedansen» i balletten. Det forteller kilder til A4. I denne scenen skal danserne lage apelyder og slå seg på hodet som aper.

Balletten som skulle settes opp ble laget av John Neumeier i 1985, og er basert på William Shakespeares Othello fra 1600-tallet. A4 skriver at Det kongelige teater forsøkte å be Neumeier skrive om den omstridte sekvensen, noe han skal ha sagt nei til.

Othello er et tragisk drama, basert på den italienske novellen «En maurisk kaptein» av Cinthio. Hamburg Ballett, som Neumeier selv leder, skriver følgende om Othello på sine nettsider:

«For John Neumeier, beskriver Shakespeares drama det umulige ved å noensinne egentlig kjenne en annen person. ‘I Othello ser jeg hvordan et veldig intenst forhold systematisk ødelegges, fordi det alltid er en grense for to personers totale forståelse for hverandre’».

Kunstnerisk beslutning

Ifølge danske Berlingske var det Det Kongelige Teaters ballettsjef, Nicolaj Hübbe sin beslutning å fjerne balletten fra programmet. Hübbe skrev følgende til avisen:

«Det er en kunstnerisk beslutning, som er trukket etter drøftelser om en spesifikk scene, som vi mener kan misforstås i dag. Vi er i løpende dialog om de kunstneriske overveielser, og jeg har endt med å ta den beslutning at ‘En midtsommernattsdrøm’ er det riktige verk å oppføre for oss nå».

En midtsommernattsdrøm, også basert på Shakespeare, vil erstatte Othello på høstens program.

«Jeg har naturligvis vært i dialog med mine dansere, samtidig som jeg har snakket med mitt kunstneriske team. Det har vært kritiske røster angående scenen i ‘Othello’. Det har jeg selvfølgelig lyttet til og tatt med i mine overveielser. Men når alt kommer til alt, så er det min beslutning alene å erstatte ‘Othello’ med ‘En Midtsommernattsdrøm’. Jeg har en stor kjærlighet til og omsorg for Den Kongelige Ballets dansere, og jeg er stolt av at vi har et kompani som løpende snakker om tingene», skriver Hübbe til Berlingske.

[ Kommentar: Litteraturfestivalen på Lillehammer skal være «en viktig scene for litteraturdebatt», men det er aller mest koseprat på programmet. ]

Ville ikke avlyse orientalistisk ballett

Tidligere i år ble det debatt da La Bayadère skulle settes opp ved Den norske opera- og ballett. Balletten, som fremstiller østlige kulturer på en orientalistisk måte, har tidligere blitt tatt av plakaten ved Berlin Staatsballett. I januar uttrykte indisk-amerikanske Rajan Zed at nasjonalballetten burde avlyse forestillingen, som han mente trivialiserer og latterliggjør østlig religion og tradisjon.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen ønsket debatten rundt La Bayadère velkommen, men ville ikke avlyse forestillingen. I januar skrev hun skrev til Vårt Land at balletten hadde «koreografisk slående partier, som i tillegg til å være vakre, har noe tidløst og abstrakt over seg».

«Andre deler virker mer datert, men det flere av de klassiske ballettene har til felles, er at de ikke bare representerer virkelighetsflukt og stereotyper, men også har øyeblikk som selv i sin opphøyde form kan oppleves som dypt menneskelige», skrev Lorentzen videre om La Bayadère den gang.

[ Litteraturkritiker ga terningkast 6 til bok han selv hylles i ]