Hva gjør du om du blir bortvist fra festen? Du starter din egen! Og prøver å få med deg så mange av gjestene som mulig – i hvert fall de du liker.

Det var det Donald Trump gjorde da han ble utestengt fra Twitter etter kongresstormingen 6. januar 2021. Trump hadde oppfordret følgerne sine «to fight like hell» for å forhindre at valget av Joe Biden til president skulle bli formelt godkjent av kongressen. Resultatet ble permanent utestengelse fra Twitter på grunn av risikoen for «å hisse opp til vold».

Etter en svært kronglete start, er Donald Trumps egen Twitter-kopi, Truth Social, blitt en realitet. Vel å merke hvis du – slik som jeg – er i USA, som er det eneste stedet appen er lansert.

Lang venteliste

«Takk for at du er med! Grunnet massiv etterspørsel har vi satt deg på ventelisten. Vi elsker deg, og du er ikke bare et tall for oss. Men dette er ditt nummer på ventelisten: 1.495.052»

Nesten én og en halv millioner mennesker stod foran meg i køen.

Hva tenker du når du havner i en lang kø? At du åpenbart har kommet til rett sted, eller at dette er noen som ikke vet hva de driver med?

Trump og hans folk hevdet det første, kritikerne hevdet det andre.

16 dagers venting

De første dagene stod køen bom stille. Men etter at Truth byttet over til en annen teknisk leverandør i midten av april, skjedde det noe. 22. april, etter at jeg hadde stått bom stille på plass nummer 1.495.05 i 16 dager, kom e-posten som ønsket meg velkommen til «our Truth Seeking community»:

«Vi tror på ytringsfrihet og oppmuntrer til å fremme alle synspunkter, og vi diskriminerer ikke på grunnlag av politisk ideologi. Vi minner også om at vi er en ny plattform, og jobber med å utbedre mange bugs i teknologien vår. Vi lover at vi jobber så hardt vi kan for å forbedre ting så raskt som mulig! Takk!»

Og så var vi i gang.

De første små skrittene på Truth Social

Det første som pleier å skje når man blir med på noe nytt på internett, er at man blir skuffet over at alle de gode brukernavnene er tatt. Men ikke her! Dermed har jeg for all framtid mitt eget fornavn som brukernavn på Truth Social, uten noen ekstra tall, fiffige tegn eller ordspill i brukernavnet. Så langt var Truth Social en opptur.

Det neste som skjer, er appen kommer med noen forslag til folk du bør følge. Til meg foreslo den Donald J. Trump, Truth Social, Donald Trump Jr., Fox News-profilen Sean Hannity, Eric Trump og Cute Animals Doing Stuff. Og de høyreorienterte mediene One America News Network, Newsmax, Fox News og The Breitbart News.

Om det skulle være noen tvil: Løftet om å «ikke diskriminere på grunnlag av politisk ideologi» betyr at reaksjonære stemmer, som opplever å bli motsagt, overdøvet og til tider sensurert på andre plattformer, løftes fram her.

Truth Social

Sosialt nettverk som lar brukerne sende beskjeder på opp til 500 tegn. Det ble opprettet av Donald Trump som et alternativ til Twitter.

Bakgrunnen var at Twitter i tiden før presidentvalget november 2020 i økende grad begynte å merke feilinformasjon om kontroversielle politiske saker, og utestenge brukere som brøt retningslinjene. Trump ble selv utestengt for å ha oppfordret til vold i forbindelse med stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021.

Truth Social ble lansert i februar, men hadde store tekniske utfordringer fram til den fikk ny teknisk leverandør i april. Da var den noen dager den mest nedlastede iPhone-appen i USA, men har siden rast til 84-plass.

Donald Trump har 2,52 millioner følgere. Tallet er trolig nært det totale antall brukere på plattformen.

Twitter-kopi

Det som overrasket meg mest første gang jeg brukte Truth, var at den rett og slett er en blåkopi av Twitter. Truth-logoen er mørkeblå, mens Twitter-logoen er lyseblå – men de to appene har de samme funksjonene plassert akkurat de samme stedene på skjermen. Riktignok er det ikke mulig å sende private direktemeldinger til andre Truth-brukere enda, men knappen som sier du kan gjøre det er der, akkurat samme sted som den er på Twitter.

Likevel er det en viktig forskjell: Når du ytrer deg på Twitter, sender du en tweet – et fuglekvitter. Når du ytrer deg på Truth Social, sender du en truth – en sannhet.

Det var tid for min første truth:

Hei! Jeg er glad for å være her! Hvorfor er du på Truth Social, og hva er ditt inntrykk til nå?

Knyst. Det var som å rope i en skog, en skog bestående av roboter som automatisk følger nye brukere som meg, i håp om at jeg skal følge dem tilbake.

Så jeg plukket heller ut noen brukere som jeg skrev direkte til. For å øke sjansen for å få svar, latet jeg som om jeg var litt interessert i stedet de har oppgitt som bosted. Det virket:

– Antall følgere kan potensielt vokse raskt, det er en relativt stor takhøyde for ytringer, og det virker som de fleste av oss tenker likt.

Slik svarer Jai Zang i det vakre sørlige Ohio på hvorfor han har blitt med. Han beskriver seg selv som musiker, teolog, podkaster, medisin-transportør, far og kristen. Til nå har han brukt den nye plattformen til å oppfordre til løslatelse av fengslede etter kongresstormingen 6. januar, og til å gjøre narr av de som mener kjønn ikke alltid er åpenbart ved fødselen.

– Vi er her for å forklare meningene våre, som går på tvers av hvordan mainstream-idiotene tenker. Dette den mest populære sosiale appen i Amerika nå. What’s not to like? I tillegg er den understøttet av mannen som er som billig toalettpapir – som ikke tar dritt fra noen! The Don! Love it!

Vi er her for å forklare meningene våre, som går på tvers av hvordan manistream-idiotene tenker — Jai Zang – Truth-bruker

Dette sier brukerne

En annen bruker som kaller seg Laugh@Libs svarer at han er på Truth for «å le av liberale, støtte opp om ytringsfriheten, make America great again, og plante frø som vil gi kunnskap og konvertere folk».

– Det fungerer bra. Liker formatet, for det meste. Skulle ønske det var noen liberale her som vi kunne opplyse.

Jeremiah Lopresi har lagt ut et bilde av seg selv med slips og blå skjorte, og beskriver seg som «Saved by the blood of Jesus Christ!». Til nå har han for det meste lagt ut oppfordringer til bokstavelige bibeltolkninger, og videoer av at han brenner kaffe på kjøkkenet sin.

– Her kan konservative dele meningene sine uten å bli sensurert, i motsetning til alle andre sosiale medier, svarer han, men avstår fra å utdype hva han legger ut som ville blitt sensurert andre steder.

Det svarer derimot Warren Peace på: Han mener Facebook kaster deg ut om du sier noe om illegal innvandring, bruker ord som «fag» (nedsettende betegnelse på homofile) eller «transvestitt». Og om du sier «noe som helst negativt om vaksinen, eller stiller spørsmål ved valget, som ble stjålet».

– Jeg er her fordi jeg var lei av å bli «trollet» av liberale på Facebook. Fordi jeg brukte et av de gale «magiske ordene» ble jeg utestengt i 30 dager. Jeg tjener penger på å selge ting på Facebook, så dette tok levebrødet mitt fra meg. Skulle ikke tro dette var lov i et land som vårt, men vi er ikke i et land som vårt lenger, er vi vel?

Jeg er her fordi jeg var lei av å bli «trollet» av liberale på Facebook — Warren Peace - Truth-bruker

Republikanernes problematiske forhold til Twitter

Etableringen av Truth Social må ses i sammenheng med den amerikanske høyresidens elsk/hat-forhold til Twitter, et forhold som surnet drastisk da tjenesten begynte å merke meldinger med omdiskutert innhold i forkant av presidentvalget som Trump tapte.

Da Massachusetts Institute of Technology kartla hvordan Twitter kastet ut brukere i en periode rundt presidentvalget i 2020, fant de at republikanere hadde nesten fem ganger så stor sannsynlighet for å bli utestengt som demokrater, fordi republikanere spredte mer åpenbar desinformasjon.

I november publiserte Pew Research Center en undersøkelse som viste at 28 prosent av demokratiske Twitter-brukere mener plattformen er skadelig for demokratiet, mens andelen republikanske Twitter-brukere som mener dette er 60 prosent.

En av dem som mener dette, er Elon Musk – gründer, ytringsfrihetsfundamentalist og verdens rikeste mann. Han er nå i prosessen med å kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar, tilsvarende over 400 milliarder kroner.

Hva vil det bety for Truth Social, om Elon Musk endrer retningslinjene, og slippe inn igjen konservative brukere som har blitt utestengt?

Markedet tror i hvert fall dette er dårlig nytt for Truth: Etter nyheten om Twitter-overtakelsen falt aksjekursen til Truths moderselskap med 13 prosent.

Hva er sannheten?

Det er unødvendig å peke på ironien i at løgner og konspirasjonsteorier sendes ut som truths på Truth Social. «Compose truth» står det i tekstfeltet, før man begynner å skrive inn en melding. Skap din egen sannhet, altså.

Men hva er egentlig en sannhet? Spørsmålet som filosofer til alle tider har gjort karriere på, har mange riktige svar. Et av de mindre kompliserte svarene er dette – en sannhet som jeg sender ut til Truths Socials 2,5 millioner brukere:

The truth is that Joe Biden won the election, and that Donald Trump lost. #truth

Jeg trodde det ville provosere. Men i stedet synker sannheten ubemerket ned til bunnen, og forsvinner til et sted ingen noensinne vil måtte se den igjen.

