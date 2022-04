---

ATOMUBÅT I FREDSTID





Påskesol. Tjelden

har trukket

tilbake til barndomsfjæra.

Det er bare en øvelse.





Det røde nebbet





og atomubåten

USS Albany

ligger til kai i Tromsø. Det

er bare en øvelse.





Et reaktordrevet

pip-pip

på langgrunna,





og andre vårtegn

i barflekkene: Hestehov.





Har ho Berit

i nummer 15

tint frem igjen, som i fjor.





Henger hun

det tunge ullteppet

ut over gelenderet.





Av: Morten Wintervold

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.