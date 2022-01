Kjøpte Jesus-bilde for 30 dollar – kan være verdt millioner

Og den beskjedne brukthandleren i Massachusetts? Han får antagelig god råd i det nye året. Han og kunsthandler Schorers avtale er hemmeligstemplet. Men Agnews Gallery, som står for auksjonen, forventer en åttesifret sum for bildet.

Men de lærde strides fremdeles. Seniorforsker Fritz Koreny ved Universitetet i Wien mener en Dürer-lærling står bak bildet, ifølge New York Times. I så fall er verkets verdi langt mindre, kanskje bare en fjerdedel av hva det er verdt om Dürer har gravert det.

Schorer ba henne ta en titt til. Da ombestemte hun seg. Hun hadde oppdaget et særegent vannmerke i papiret.

I London overrakte Schorer bildet til papirkonservatoren Jane McAusland. Tre uker senere var dommen klar: Papiret var dynket i kaffe eller te for å få det til å se gammelt ut, mente hun.

Og der, på kjøkkenbordet, lå altså graveringen som Schorer dro kjensel på som et Dürer-verk. Han inngikk en salgsavtale med brukthandleren, og satte seg på flyet til London.

Den anonyme brukthandleren kjøpte i 2016 graveringen fra dødsboet til en arkitekt. Brukthandleren var ikke spesielt kunstinteressert – men han var kristen og hadde fått øye på et religiøst motiv, ifølge Schorer.

Om det er tilfelle, kan verket være verdt mange millioner dollar. Det melder New York Times .

Det sa kunsthandler Clifford Schorer da han så graveringen som lå på kjøkkenbordet til en anonym brukthandler fra Massachusetts i USA. Brukthandleren hadde kjøpt kunstverket for 30 dollar – mindre enn 300 kroner.

– Dette er enten et mesterverk, eller verdens største kunstforfalskneri.

