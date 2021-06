Vårt Land avvikler forlagsdriften

Vårt Land vil i løpet av året avvikle egen forlagsdrift.

– Det er med tungt hjerte vi har tatt denne beslutningen. Vi er svært fornøyd med alle de viktige og gode bøkene som er gitt ut på forlaget, skriver sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore i en uttalelse.

Veiteberg og Sjödin

Vårt Land forlag har gitt ut sakprosa for voksne om hovedfokus på samfunn, religion, tro og tanke. Den svenske pastoren Tomas Sjödin, oslobiskop Kari Veiteberg og salmedikter Sindre Skeie er blant forfatterene som har gitt ut bøker på forlaget. Andre sentrale utgivelser har vært oversettelser av den amerikanske presten Nadia Bolz-Webers bøker og det tradisjonsrike juleheftet Hellig jul.

Bjørn Bore understreker at forlaget har vært viktig for avisa Vårt Land.

– Vårt Land forlag har knyttet trosspørsmål sammen med kultur, samfunn og hverdagsliv på en måte som har satt dagsorden. Det har utvidet og styrket en viktig kristen offentlighet, og samtalen om tro i samfunnet.

Ikke bærekraftig

Bore forklarer at avisa ikke har lyktes med å holde forlagsdriften økonomisk bærekraft, og at det «er utfordrende å drive et sakprosaorientert kristent forlag».

– Det er trange rammevilkår og stadig færre spesialbokhandlere. Pandemien har også rammet forlaget sterkt. Selv om forlaget er viktig for Vårt Land, er den økonomiske belastningen for stor til at vi kan opprettholde forlagsdriften, forklarer sjefredaktøren.

Han forteller videre at det arbeides med løsninger som gjør at forfatterene som har gitt ut bøker på forlaget, skal rammes i minst mulig grad. Forlaget skal avvikles i løpet av året.

[ Å skifte jobb fra Dagbladet til Vårt Land har selvsagt påvirket hvordan jeg tenker om egen tro ]