LYTTERKRITIKK: Kringkastingsrådet behandlet torsdag klagene de mottok etter at Esben Esther Pirelli Benestad erstattet «vår Herre» med «vår Gud». – Vi vil at andaktene skal bli forstått og få verdi for et langt større publikum enn dem som allerede er interessert i kristendommen, sa Sørensen, sa NRK-programsjef Line Gevelt Andersen. (Terje Bendiksby/NTB)