Det var ikke lett å avtale et tidspunkt med Ariana Gjerme og Maurits Wesøe. Plutselig dukker de imidlertid opp skjermen, men fra hvert sitt sted. Ariana studerer for å bli lærer og jobber som ungdomsleder i pinsemenigheten Salt Bergen. Maurits jobber som konsulent i Deloitte.

– Hvordan møttes dere?

– Jeg tror det blir flest ord hvis Ariana forteller, sier Maurits og ler.

Kjærlighet til slutt

De møttes flere ganger i Salt, uten at samtalene ledet til noe. Men så øynet Maurits et sjanse.

Hun kaller det tidenes mest kristne historie. Et smågruppeleder-kurs som skulle finne sted fysisk, ble heller arrangert digitalt som følge av koronarestriksjoner. Maurits spurte om de ikke skulle se kurset sammen på kafeen Vågal i Bergen sentrum.

– Jeg måtte altså hilse på henne noen ganger, før hun la hun merke til meg, sier Maurits.

– Maurits har vært opptatt av at det er viktig å forberede seg like mye til livet sammen, som til bryllupet som bare varer i en dag. Det synes jeg er klokt, forteller Ariana. (Privat)

Nødvendig, men unødvendig

Maurits hadde planlagt frieriet en stund. Han måtte først spørre faren til Ariana om hans velsignelse. Så inviterte han henne til Paris på en dagstur, før han fridde foran Eiffeltårnet. 17. juni 2023 er bryllupsdatoen.

– Hvordan er det å vente på 17. juni?

– Jeg synes at det noen ganger føles unødvendig. Vi er jo så trygge på hverandre, og gleder oss sånn til å være oss to. Selv om jeg blir ganske utålmodig, så vet jeg at ventetiden likevel er nødvendig, og bra for oss.

Hun påpeker at det å ha tid likevel gir rom for å reflektere rundt hvordan livet sammen skal bli og at det er en tid for forventningsavklaringer. Ikke minst er det en tid for å glede seg til bryllupet.

– Jeg tenker mye på bryllupet, og gleder meg veldig masse til dagen kommer!

– Du da, Maurits?

– Det er kjedelig, men samtidig fint å vente. Mange rundt gleder seg jo på våre vegne og det er veldig kjekt.

17.juni 2023

– Hva betyr det å vente?

– Venting lærer oss tålmodighet, sier Maurits.

Ariana fortsetter:

– Det er noe som skal skje, enten positivt eller negativt. Også er venting det stadiet der det ennå ikke har skjedd.

– Hva lærer ventetiden oss?

– Ventetiden lærer oss at det er en tid for å forberede seg, for refleksjon og bevisstgjøring, sier Maurits.

– Maurits har vært opptatt av at det er viktig å forberede seg like mye til livet sammen, som til bryllupet som bare varer i én dag. Det synes jeg er klokt, forteller Ariana.

– Gud gav sin sønn

Som studenter er adventstiden også preget av eksamener.

– Folk står jo i mye i adventstiden. Det kan være en tid forbundet med mye stress, forteller Ariana.

Hun peker likevel på at det finnes mulighetsrom til å gjøre noe konkret for andre. Salt bidrar i år til en egen matkasseordning for de som trenger det i jula.

– Gud gav sin sønn. Det er jo det vi venter på. Jeg prøver å være ekstra gavmild og omtenksom i denne tiden.