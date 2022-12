Agnes (8) og Frida (8) venter på julaften

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

På Kaffebrenneriet i Vogts gate har Frida Liu Bjørdal (8) og Agnes Holsten Lundell (8) akkurat satt seg ned.

– Vi er bestevenner, forteller Frida.

– Vi er også naboer, skyter Agnes inn.

Og nå venter de to naboene og bestevennene på hver sin kakao med krem.

– Hva betyr det å vente?

– Noe skal skje. Og det skal ikke skje nå. Og da må vi vente, sier Frida.

– Det kan være noe du gleder deg til eller gruer deg til. Det kan være små ting også, som at du venter på at toget skal komme til Bergen og at du skal møte bestemoren din, sier Agnes.

– Åja, bor din bestemor i Bergen?

– Nei, min bestemor bor i Frankrike-gården (bygård i Oslo, red.anm.).

---

Ventetid

---

VENTETID: – Vi venter på jula og at Jesus skal bli født, sier Frida (til høyre). Agnes legger til: – Og nå har det jo blitt til at vi venter på at vi skal få gaver og sånn. Akkurat som Jesus fikk gaver av alle de folka. (Guro Asdøl Midtmageli)

– Jeg venter mye i min hverdag

Frida beskriver det å vente som kjedelig og av og til gøy.

– Nå venter jeg faktisk på en skje, sier hun.

Koppene på Kaffebrenneriet er nærmest å betrakte som en skål og er vanskelige å drikke fra på vanlig vis.

Agnes forteller at hun venter mye.

– I min vanlige hverdag venter jeg på middag, at mamma og pappa skal komme hjem og jeg venter på at Frida skal bli ferdig med å kle på seg slik at vi kan ta følge til skolen sammen.

– Hvorfor feirer vi advent?

– Vi venter på jula og at Jesus skal bli født, svarer Frida.

– Og nå har det jo blitt til at vi venter på at vi skal få gaver og sånn. Akkurat som Jesus fikk gaver av alle de folka, sier Agnes.

Farfar-mysteriet

De venter på julaften begge to.

Rent konkret venter Agnes på julenissen, all den gode maten faren hennes lager og gaver på julaften. Det er også en venteseanse som er blitt tradisjon.

– Faktisk, noen ganger venter jeg på at farfar skal bli ferdig på do akkurat når julenissen kommer, sier Agnes.

– Det skjer hvert år!

Frida har et forslag:

– Kanskje du en gang skal si til farfaren din at nei, nå skal ikke du på do farfar, for nå skal jeg på do!

– Det som er skikkelig rart med det, er at det aldri er farfar som er julenissen, sier Agnes undrende.

---

Frida og Agnes

Frida Liu Bjørdal (8) år og Agnes Holsten Lunde (8) år.

De er naboer og bestevenner. De venter på julaften.

Ønskeliste: Bøker og LOL-figurer. Agnes ønsker seg også besøk av Vibeke, bestevenninnen til moren sin, fordi hun er «den hyggeligste som finnes».

---

– Kan dere huske en gang dere venta skikkelig lenge?

– I fjor så reiste familien min til California i et helt år, forteller Frida.

– Moren hennes kommer fra California skjønner du, sier Agnes.

Det hendte Frida ventet på at året skulle ta slutt for å komme tilbake til Norge og Agnes.

I starten var savnet stort, men så gikk det bedre etter hvert.

Agnes har også ventet lenge en gang.

– Jeg venter i en måned hvert eneste år. Da venter jeg på julen. En gang ventet jeg i fire dager på noe, på en hytte med storfamilien. Da ventet jeg på at mamma og pappa også skulle komme. Men ofte glemte jeg også at jeg ventet, for jeg hadde det gøy.

Venter på lavere strømpriser

Jentene tror barna venter mer på jula enn voksne. Og at voksne ofte stresser i julen.

– Det er jo mye for foreldrene å fikse i julen. I hverdagen tror jeg de venter på å få slappet av eller at de skal bli ferdige med å rydde. Altså, jeg har jo tre søsken pluss meg. Det er jo litt av hvert å passe på for foreldrene mine, sier Agnes.

Frida venter på å reise til Gran Canaria, der julen skal feires i år.

– Jeg har ingen anelse om hvordan det blir der, for jeg har aldri vært der før, sier hun.

– Hva venter dere på mest av alt nå?

– Jeg venter på at det skal bli fredag, for da skal Ulla sove hos meg, svarer Frida.

– Jeg venter også på lavere strømpriser, svarer Agnes.

– Hvorfor venter du på det?

– Da vil jo folk få mer penger til gøyere ting enn strøm!