Denne artikkelen ble først publisert i 2020. Vi legger den ut til glede for nye lesere.

«Vi vant korona! Vi vant korona! Vi vant korona!».

I skolegården på Hovin skole i Spydeberg, tirsdagen før 17. mai 2020, var beskjeden klar: Ingenting skal få stoppe feiringen av nasjonaldagen.

Fra en lekeborg, med brede smil fulle av melketenner, erklærte rundt ti elever seier over koronaviruset.

Grunnen til at Spydeberg-elevene stod i skolegården med hvert sitt flagg allerede på tirsdag, er at de ble filmet til en 17. mai-sending som skal strømmes på nettet.

Stemningen var god blant elevene på skolegården til Hovin skole under tirsdagens opptak. - Vi vant korona! Vi vant korona! Vi vant korona!, ropte de fra toppen av et lekestativ.

Sendingen er et tiltak for å skape 17. mai-stemning hjemme hos kommunens innbyggere, som ikke kan feire nasjonaldagen som vanlig på grunn av koronapandemien. Den byr også på en anledning til å bringe innbyggerne i nye Indre Østfold kommune tettere sammen.

Sendingen, som består av forhåndsinnspilte feiringer og live-reportasjer på selve dagen, ledes fra Askim av ordfører Saxe Frøshaug (Sp) og programleder Kjell Erik Kristiansen.

Hvordan innbyggerne i nye Indre Østfold kommune skal feire 17. mai, har vært et stort spørsmål lenge før koronapandemien. De tidligere kommunene har alle egne, lange 17. mai-tradisjoner og har tidligere feiret dagen hver for seg.

Indre Østfold kommune består av de tidligere kommunene Spydeberg, Hobøl, Askim, Trøgstad og Eidsberg. Alle de fem områdene skal vise frem sine feiringer og tradisjoner i nasjonaldagens sending.

[ Krussepresidenten: – Du kan komme som du er. Det er et åpent miljø ]

Helge Ørnø, rektor på Hovin skole, føler med elevene sine, som ikke får feire 17. mai på vanlig vis. - Mange av de har sett fram til denne dagen. Det er klart at denne forhåndsfeiringen blir ikke det samme.

I flere uker har hver av de tidligere kommunene hatt hver sin 17. mai-komité til å forberede innslag som skal vises på sendingen.

«Alt blir bra»

På bakken står «Alt blir bra» skrevet i kritt. Denne beskjeden, som er plassert i sentrum av flere andre krittegninger av flagg, blomster og sola, er skrevet i store blokkbokstaver slik at et dronekamera skal fange det opp.

– Det har gått med 25 bøtter med gatekritt, sier Helge Ørnø, rektor på Hovin skole.

Det kan minne om strandede mennesker som skriver «HJELP» på stranda, i håp om å bli sett av passerende fly. Denne gangen kunne ikke beskjeden vært mer annerledes.

Fenomenet med at barn og unge tegner en regnbue med teksten «Alt blir bra» («Andrà tutto beine»), starta i Italia – som er et av landene som har blitt hardest rammet av koronaviruset. Midt under krisen begynte italienske barn å henge opp regnbuetegninger i vinduer og på husvegger, eller så gjorde de slik som disse Spydeberg-elevene har gjort - farget regnbuer på asfalt.

Lekesoner

Til tross for at elevene i flere måneder har bodd i et land preget av strenge korona- tiltak, er de fulle av smil og barnerop. Likevel er skolegården preget av smitteverntiltak.

Barna står i hver sin gruppe i hver sin lekesone, tydelig markerte områder inngjerdet av sikkerhetsteip.

Når dronen beveger seg fra en sone til en annen, løper ungene etter, og presser seg så tett inntil sikkerhetsteipen som de kan uten å bryte den.

[ Vårt Land: «Gud signe vårt dyre fedreland» ]

En gruppe elever lager stemning i sin lekesone, som her har blitt en sone for en drone.

Mysen barneskole

På andre siden av Glomma, ligger Mysen. Der jobber en liten gruppe med å filme rektors årlige 17. mai-tale.

Det er ikke hver dag rektor Thorfinn Oustorp kommer på jobb i dress, men denne tirsdagen har han gjort det.

Hans tale er et av innslagene som skal vises på nettsendingen.

Han hilser på oss med en pensko-berøring, og viser stolt frem sitt Liverpool fotballklubb-slips.

Er det noen som er behørig berørt av koronakrisen, er det disse fotballfansene, som trodde de skulle få se laget sitt vinne seriemesterskapet for første gang på tretti år – bare for å oppleve at fotballsesongen ble midlertidig innstilt.

Kameramann Leif Ingvald Skaug har regien på opptaket av talen til Thorfinn Oustorp. I talen ga Oustorp ros til elever, foreldre og ansatte for hvordan de har håndtert koronapandemien..

Rektor Oustorp holder først talen sin stående alene på skoletrappen.

– Kutt! Det var bra Thorfinn, sier kameramannen Leif Ingvald Skaug. Han er kirkeorganist i Eidsberg, men har fungert som altmuligmann for Indre Østfold kirkelige fellesråds forberedelser til 17. mai-feiringen.

– Nå tar vi en tagning til, men denne gangen får vi elevene til å stå i trappa bak deg, sier Skaug.

Rundt ti elever står klare til å løpe opp trappa. I hånda har de hvert sitt norske flagg.

En skoleansatt som kommer ut av administrasjonsbygget for å ta imot såpen, og legger merke til at representantene fra kirken har på seg dress og bunad. – Har dere på bunad i dag og? – Ja, hver dag, svarer Synnes og Vormeland spøkefullt.

Idet rektoren skal holde talen på nytt, kjører en stor lastebil merket «REN SÅPEINDUSTRI A/S» inn på skolegården.

Etter å ha snakket om hvor viktig det er å ha frihet i Norge, ber rektoren om en to minutters pause og går såpemannen i møte.

– Vi må ha såpe òg, utroper Oustorp.

Foran skoletrappa står Eidsbergs sokneprest Magnus Grøvle Vesteraas, menighetspedagog Ingamay Synnes og ungdomsdiakon Solveig Vormeland.

De har en lang tradisjon med å holde gudstjeneste i Eidsberghallen i Mysen på 17. mai, noe de ikke får gjort i år.

– Når jeg roper hipp, hipp, så roper dere hurra og veiver med flaggene deres, sier kameramann Leif Ingvald Skaug.

I Indre Østfold kommune har koronaviruset ironisk nok ført til at flere samfunnsgrupper har måtte feire 17. mai flere ganger, eller heller, skape illusjonen av en feiring gjentatte ganger.

– Dette er vel tredje gang jeg feirer 17. mai i år, sier presten Grøvle Vesteraas.

Alle vi snakker med, er enige i at de ser frem til neste gang de kan feire nasjonaldagen på vanlig vis.

Men det er ingen tvil om at det i Indre Østfold kommune jobbes på spreng for at innbyggerne skal få en følelse av normalitet på festdagen i år.

Og alle monner drar.

Foran Paviljongen i Mysen, hvor det vanligvis er tettpakket med mennesker på 17. mai, står det i år fem personer og hører på en dukke. Det er det ingen av de ansvarlige som bryr seg noe om, for det viktige er at de har noe å vise innbyggerne på selve dagen.

Etter talen til rektor, pakker kameramann Leif Ingvald Skaug raskt sammen utstyret. Han skal videre til Paviljongen i gamle Mysen sentrum for å filme et innslag for Eidsberg-kirkene, prestens samtale med buktalerdukka Ella.

På gudstjenesten på 17. mai pleier ofte Ella og dukke opp.

Hun styres av menighetspedagogen Ingamay Synnes.

– Det er så trist at ingen kan holde en 17. mai-tale i år, sier Ella, eller Synnes.

– Ja, men du, jeg har en ide: Hva om du holder årets tale foran kameraet? Du passer perfekt til det, sier presten.

Ella er som buktalerdukker flest, vonde å be. Men etter litt overbevisning fra presten, tok hun fått på oppdraget.

[ Sponsorflukt og underslag i Bondeviks Oslosenteret ]

På tirsdag måtte dirigenten for Eidsberg bygdekor, Birgit Aune dirigere både stemmer og smitteverntiltak. Koret var i livlig stemning under oppvarmingen i Eidsberg kirke. – Det er så fin akustikk her, utbryter et kormedlem.

Eidsberg bygdekor

På tirsdag kveld var Eidsberg bygdekor i Eidsberg kirke for å synge nasjonalsangen.

Fremføringen vises i morgendagens nettsending.

Da koret på rundt 25 mennesker varmet opp stemmebåndene, sjekket TV-produsent Jan Kolstad at alt var klart til opptak.

For å skape mest mulig avstand mellom kormedlemmene, ble korkrakkene plassert med litt mellomrom. Det gikk ikke ubemerket hen hos mennene som måtte stå på bakerste rad. – Vi gamlisær som svaier som stagær i sønnavinden, kan vel bare gå ett steg ned, utbryter et kormedlem.

Følelsen

Leder i bygdekoret, Camilla Grefsli synes det er stas at koret har pyntet seg for anledningen.

De fleste av kvinnene har tatt på seg bunad, og mennene står primært i dresser.

– Når du ser så mange fine bunader, får du nasjonalfølelsen med en gang.

Samtaler om bunader gikk over en lav sko før oppvarmingen begynte. Ikke overraskende var det et overtall av Østfold-bunader blant kormedlemmene. - Jeg må si at jeg får følelsen av 17. mai når jeg titter rundt på alle disse bunadene, sier et kormedlem.

– Kanskje det ikke er dagen i seg selv som setter stemningen. Er synet av bunaden og fellessangen nok til å gi deg 17. mai-følelsen?

– Nei, jeg har ikke følelsen av at det er 17. mai. Men det er moro å kunne være med å gi følelsen av at det er det til alle de som kommer til å sitte hjemme og følge sendingen, sier Grefsli, før hun blir med på sangoppvarmingen.