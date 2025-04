Siden trossamfunnsloven ble innført i 2021 har Statsforvalteren mottatt sju varsler mot Brunstad Christian Church (BCC). I tre av sakene har de satt i gang undersøkelser. I påvente av en konklusjon i saken, satt de i oktober statstilskuddet for 2024 på vent.

Nå har Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus sendt ut et forhåndsvarsel i saken, melder BCC i en pressemelding.

Der signaliserer de at de mener forskjellsbehandlingen av personer som lever i et homofilt samliv når det gjelder medlemskap og deltakelse ikke er forholdsmessig, og derfor ikke lovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Det var Dagen som omtalte saken først.

Reagerer: – Legger for stramme grenser

Morten Kristoffersen, daglig leder i BCC Norge, reagerer sterkt på vedtaket.

– Vi mener deres konklusjon bygger på uriktige fakta. Vi er trygge på det vi står for og skal svare Statsforvalteren, sier Kristoffersen i pressemeldingen.

Han mener avgjørelsen kan ramme flere kristne kirker og trossamfunn.

– Vi mener at Statsforvalteren legger for stramme grenser for hvordan vi som trossamfunn kan opptre i samsvar med vår tro, sier Kristoffersen, som understreker at BCC Norge har besvart og dokumentert alle spørsmål fra Statsforvalteren i saken.

Fem medlemmer sendte varsel

Vårt Land skrev i fjor vår om at fem tidligere medlemmer sendte inn varsel om BCC og ba Statsforvalteren undersøke om de bryter loven. Varslerne anklaget BCC for å drive med negativ sosial kontroll. Varslerne mente deler av forkynnelsen fører til frykt og psykiske problemer.

BCC Norge avviste anklagene og mente bekymringsmeldingen blant annet «gir et feilaktig og misvisende bilde av BCCs forkynnelse og praksis», skrev de i sitt svar til Statsforvalteren.

Ifølge BCC anerkjenner og respekterer de full frihet til å melde seg ut av trossamfunnet, og at det ikke er noen sanksjoner mot de som melder seg ut. Brudd på trossamfunnsloven er derfor ikke til stede, mener BCC Norge i brevet signert styreleder Vidar Kronstad.

Mener homofile diskrimineres

I et annet varsel fra et tidligere medlem mener vedkommende at homofile diskrimineres i den foreslåtte veiledningen til Brunstad Christian Church (BCC) sine medlemsvilkår. Varsleren vil at Statsforvalteren skal se om BCC bryter diskrimineringsloven med denne teksten i veiledningsdokumentet: «Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på (…)».

BCC avviser det tidligere medlemmets fremstilling av saken. I sitt svarbrev til Statsforvalteren påpeker de at sanksjoner iverksettes bare hvis «vedkommendes livsvalg eller oppførsel (er) av en slik karakter at det skapes et behov for å beskytte de andre medlemmenes rett til å samles om sin tro og kristenliv i fred». Men så lenge de «deltar på møtet på fredelig vis» kan ikke medlemmer som lever i homofilt samliv bli bortvist, skriver BCC.

BCCs sommerstevne 2023. Deltakere inngår boavtaler på Brunstad som medlemmer nå kritiserer. (Julie Horpestad)

Tar avstand fra påstander om tvang

Det tredje varselet som Statsforvalteren undersøker handler om Samvirk, et samvirkeforetak som BCC har opprettet for å håndtere overnatting når medlemmene deltar på stevner på stevnesenteret Brunstad.

En varsler skriver: «Saken er at medlemmer av BCC blir utestengt fra å delta på menighetens mange stevner dersom de ikke melder seg inn i Samvirk som er et økonomisk foretak med mange vedtekter og forpliktelser. Dette gjelder fra de fyller 18 år. (…) Jeg synes det er kritikkverdig behandling av unge mennesker som (er) født og vokst opp i menigheten.»

I sitt svar til Statsforvalteren skriver BCC Norge at spørsmålene gjelder Samvirk og BCC Event, som ikke er organisasjoner under BCC Norges kontroll.

«For BCC er det uklart hvilken relevans spørsmålene har sett hen til trossamfunnsloven med tilhørende forskrift», svarer BCC Norge i et brev til Statsforvalteren. Brevet er signert styreleder Vidar Kronstad.

De påpeker blant annet at man kan være medlem av BCC Norges menigheter uten å være medlem av Samvirk.

«Vi tar sterkt avstand fra påstander om tvang og press, da det er helt frivillig å være medlem», skriver BCC Norge.

---

Brunstad Christian Church

Tidligere kalt Den kristelige menighet, uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith tidlig på 1900-tallet, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Hadde nesten 9.026 medlemmer i Norge 2022.

9 menigheter registrert i Norge.

Har 35.000 medlemmer på verdensbasis.

BCC Norge fikk 12,6 millioner i offentlig støtte i 2023. For 2024 er tallet 13,4 millioner kroner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

---