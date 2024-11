Åpent homofile diskrimineres i den foreslåtte veiledningen til Brunstad Christian Church (BCC) sine medlemsvilkår. Det hevder et tidligere medlem i et varsel som er sendt til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Varsleren mener BCC bryter diskrimineringsloven og at de da ikke oppfyller trossamfunnslovens krav til å motta offentlig støtte.

Vårt Land kjenner identiteten til varsleren.

Statsforvalteren har i et brev bedt BCC svare om et homofilt medlem som ikke skjuler sin legning risikerer inngripende sanksjoner av BCC-Norge. BCC har frist til 21. november med å svare.

I den foreslåtte veiledningen til medlemsvilkårene skriver trossamfunnet at homofile i samliv kan risikere å bli ekskludert og begrunner det slik: «Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på (…)».

Statsforvalteren vil ha klarhet i om dette også gjelder «deltakelse på fester, minnesamvær etter begravelser, turer, ungdomsevents og liknende». De har også spurt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om et tros- eller livssynssamfunn har lov til å ekskludere homofilt og heterofilt samboere.

Vårt Land har tidligere skrevet om et varsel fra 2022 som tok opp samme tema. Statsforvalteren kom da fram til at BCC ikke bryter loven. Innsender av det nye varselet mener at denne uttalelsen ikke kan være riktig.

Tidligere medlemmer klager

Statsforvalteren har fått til sammen sju varsler mot trossamfunnet etter at Lov om tros- og livssynssamfunn ble innført 1. januar 2021. Bare i én sak har Statsforvalteren så langt konkludert. I fem av tilfellene har Statsforvalteren stilt spørsmål til BCC.

Statsforvalteren opplyser til Vårt Land at det ikke betyr noe om det blir brukt ord som «varsel», «klage» eller «bekymring» om henvendelsene. Det er selve innholdet som Statsforvalteren vurderer, ifølge Hege Rasch-Engh seksjonssjef i juridisk avdeling hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Dette er påstandene i varslene:

Diskriminering av åpent homofile og samboere.

Diskriminering av skilte.

Sosial utestenging av tidligere medlemmer og medlemmer som bryter sosiale normer.

Utestenging fra å delta på menighetens stevner dersom medlemmer ikke melder seg inn i Samvirk, et samarbeidsfond som tilhører BCC.

Sosial negativ kontroll i forkynnelse med krav om renhet og helvete, rettet mot barn.

Sosial kontroll som ligger i medlemsvilkårenes lojalitetskrav.

De aller fleste klagerne er tidligere medlemmer i BCC. Én klage kommer fra en person som fremdeles er medlem.

BCC: Klager fra en liten gruppe

Slik svarer BCC når Vårt Land spør om hvordan de opplever de sju varslene:

«Vår oppfatning er (…) at varslenes grunnlag er uriktig fremstilling av både fakta og jus. I dette tilfellet har en mindre gruppe valgt å igangsette prosesser overfor norske myndigheter, for at det skal få konsekvenser for trossamfunnet. BCC forholder seg derfor til myndighetenes prosess på en ryddig måte, og vil svare ut spørsmål fra statsforvalter» skriver Morten Kristoffersen, daglig leder i BCC Norge, i en e-post til Vårt Land.

Han understreker samtidig at BCC «tar påstander om brudd på menneskerettigheter og trossamfunnsloven svært alvorlig. Skulle det forekomme lovbrudd hos oss, vil vi umiddelbart ta tak i dette».

JUSSPROFESSOR: Vibeke Blaker Strand opplever at klagen på diskriminering av homofile er det alvorligste varselet. (JOAKIM S. ENGER/JOAKIM S. ENGER)

Den alvorligste anklagen på lista ser i Vibeke Blaker Strands øyne ut til å være diskriminering av åpent homofile, ikke bare de som lever i homofilt samliv. Hun er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har sett oversikten som Vårt Land har laget.

Det er lurt at Statsforvalteren har spurt Likestillings- og diskrimineringsombudet om råd i den saken — Vibeke Blaker Strand

– Det er lurt at Statsforvalteren har spurt Likestillings- og diskrimineringsombudet om råd i den saken. Diskrimineringsregelverket gir et sterkt vern på dette punktet. Her kan det diskuteres om BCC overskrider hva som er tillatt, sier professoren.

Brunstad Christian Church VARSLERE: Maria Risnes Nilsen (t.v.) og Karin Kilden kjenner til flere homofile som har forlatt BCC. (Erlend Berge)

– Støtte til dem som strever

Maria Risnes Nilsen og Karin Kilden er de eneste som åpent har stått fram offentlig av dem som har varslet. De sier de kjenner til flere homofile som har forlatt BCC. Karin Kilden er overbevist om at det statistisk sett må være mange homofile i BCC, men hverken hun eller Risnes Nilsen kjenner til at noen av medlemmene er åpent homofile.

Klagen de to har levert går på at BCC driver med negativ sosial kontroll, særlig i forkynnelse om syndsrenhet og Djevelens påvirkning. Statsforvalteren har ikke konkludert i deres sak. De har fått enkelte negative reaksjoner etter at Vårt Land skrev om anklagen deres, men også støttemeldinger, blant annet fra folk som er medlemmer i BCC.

Karin Kilden refererer til et BCC-medlem som forteller at det innad er vanskelig å være kritisk til forkynnelse som oppleves som skremmende. Medlemmer som er kritiske er også redde for at de kan ta feil.

– Det illustrerer den interne kontrollen, sier Kilden.

Hun sier at søkelys på negativ sosial kontroll er viktigere enn jussen i saken. Hun håper deres varsel kan være en støtte og håndsrekning til medlemmer i BCC som strever med dette.

---

Brunstad Christian Church (BCC)

Tidligere kalt Den kristelige menighet, uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith tidlig på 1900-tallet, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Trossamfunnet hadde nesten 9.000 medlemmer i Norge 2022.

I samme år var 19 menigheter registrert i Norge.

På verdensbasis er tallet rundt 35.000 medlemmer.

Det ble tildelt vel 990 millioner kroner i offentlig støtte til norske tros- og livssynsorganisasjoner i 2022. Av disse fikk BCC 12,5 millioner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

---

---

Fratatt statsstøtte

I to tilfeller har Statsforvalteren fratatt norske trossamfunn statsstøtte:

Statsforvalteren har rett til å frata Jehovas vitner (JV) støtte slår Oslo tingrett fast i en dom fra våren 2024. Retten slår fast at Jehovas vitner har retningslinjer og praksis for eksklusjon som bryter med loven. JV har klaget på dommen. Saken kommer opp i lagmannsretten i 2025.

I desember i fjor fratok Statsforvalteren statstilskuddet til Menigheten Samfundet i Kristiansand. De mener at trossamfunnet bryter trossamfunnsloven på flere punkter, blant annet gjennom å utøve negativ sosial kontroll. Trossamfunnet har klaget på vedtaket, og klagen er ventet å være ferdig behandlet før jul, opplyser Barne- og familiedepartementet til Vårt Land.

Statstilskuddet til menigheten Det almindelige samfunn i Egersund har Statsforvalteren satt på vent mens de undersøker bekymringsmeldinger, blant annet om at menigheten hindrer fri utmelding.

---

---

Trossamfunnsloven

Lov om tros- og livssynssamfunn regulerer rettigheter og plikter for tros- og livssynssamfunn i Norge.

Loven trådte i kraft 1. januar 2021

Paragraf 10 er om kravene for å få offentlig støtte: Minst 50 tilskuddsberettigede medlemmer, må ikke drive virksomhet som innebærer grove eller gjentatte brudd på norsk lov, ivareta barns rettigheter, må kunne dokumentere medlemstall og bruk av offentlige midler.

Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er instansene som fører tilsyn med tros- og livssynssamfunnene.

Kilde: Lovdata.no/Vårt Land

---