Jehovas vitner har av staten blitt nektet både statstilskudd for årene 2021 til 2024, samt offentlig registrering som trossamfunn. Nå har Borgarting lagmannsrett tatt stilling til om vedtakene er gyldige etter trossamfunnsloven.

Dette ble utfallet av ankesaken mot staten som fant sted i begynnelsen av februar:

«Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at vedtakene var ugyldige ettersom vilkårene for nektelse etter trossamfunnsloven § 6 jf. § 4 ikke var oppfylt», opplyser Borgarting lagmannsrett til Vårt Land.

«Ikke sannsynliggjort»

Jehovas vitner gikk for tre år siden til søksmål mot staten etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken fattet sine vedtak om nekt av registrering og statstilskudd til trossamfunnet. I fjor møtte Jehovas vitner staten i Oslo tingrett, men tapte. Trossamfunnet valgte imidlertid å anke dommen, og i februar ble det altså nok en runde i rettssystemet.

Spørsmålene lagmannsretten har tatt stilling til er hvorvidt Jehovas vitners praksis med å bryte kontakten med dem som forlater trossamfunnet er et brudd på kravet om fri inn- og utmelding, og om det innebærer en krenkelse av barns rettigheter.

Lagmannsretten skriver at de «ikke fant det sannsynliggjort at Jehovas vitners praksis med sosial distansering overfor døpte medlemmer som melder seg ut av trossamfunnet, utgjorde en krenkelse av medlemmers rett til fri utmelding av et trossamfunn».

«Det var heller ikke sannsynliggjort at Jehovas vitners praksis knyttet til sosial distansering overfor mindreårige døpte medlemmer som blir ekskludert eller melder seg ut av Jehovas vitner, eller praksisen overfor mindreårige døpte forkynnere som begår normbrudd, utgjorde psykisk vold eller negativ sosial kontroll rettet mot barn på en måte som krenker barns rettigheter», opplyser lagmannsretten til Vårt Land.

Ifølge dommen får Jehovas vitner tilbakebetalt sakskostnader på til sammen 8,5 millioner kroner.

Dommen er enstemmig.

FORNØYD: – Det representerer en betydelig seier for alle borgere i Norge ved å bekrefte grunnleggende rettigheter til religionsfrihet og ytringsfrihet, sier Jørgen Pedersen, talsperson for Jehovas vitner om lagmannsrettens dom. (Morten Marius Larsen)

Glade for utfallet

– Vi er glade for lagmannsrettens rettferdige avgjørelse, som opprettholder rettighetene og gjenoppretter det gode omdømmet til tusenvis av norske borgere som bekjenner seg til troen til Jehovas vitner, skriver Jørgen Pedersen, talsperson for Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia til Vårt Land.

Han mener avgjørelsen er i tråd med avgjørelsene fra høyesterett i andre land og fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Det representerer en betydelig seier for alle borgere i Norge ved å bekrefte grunnleggende rettigheter til religionsfrihet og ytringsfrihet, skriver Jørgensen.

Han påpeker at Jehovas vitner «har dyp respekt for den norske stat», og skriver at de «vil fortsette å øve positiv innflytelse i samfunnet samtidig som de respekterer den enkeltes valgfrihet».

– Vi håper inderlig at denne dommen vil styrke Norges omdømme som en nasjon som omfavner religiøst mangfold og fredelig sameksistens ytterligere.

SKUFFET: – Jeg har alltid regnet med at denne saken skulle til Høyesterett. Forskjellen er at de går inn som «vinnere», det hadde jeg håpet å slippe, sier Jan Frode Nilsen, som er et tidligere Jehovas vitne. (Morten Marius Larsen)

Skuffet

Jan Frode Nilsen er tidligere medlem av Jehovas vitne og har vitnet for staten i retten. Han er skuffet over dommen.

– Jeg er kritisk til dommen, men kan ikke gå i dybden uten å ha lest begrunnelsen. Det er noe med setningen «det var heller ikke sannsynliggjort». Hvis man ikke kan sannsynliggjøre paragraf 6 til et trossamfunn som har skrevne instrukser om utestengelse, så er paragraf 6 i trossamfunnsloven helt død, sier han.

Videre påpeker han at dommere gjerne har en annen oppfatning av saken enn de som har levd i trossamfunnet.

– Juss og religion er to verdener som krasjer, og derfor kan det bli forskjeller i forståelsen av hvordan lukkede trossamfunn fungerer, sier han.

Nilsen presiserer ovenfor Vårt Land at han ikke har fått lest begrunnelsen til lagmannsretten enda.

– Jeg har alltid regnet med at denne saken skulle til Høyesterett. Forskjellen er at de går inn som «vinnere», det hadde jeg håpet å slippe.

VEIEN VIDERE: – Dommen er omfattende og grundig, så det vil ta noe tid å vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sier regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen. (Sindre Deschington)

Skal ta stilling til anke

Liv Inger Gabrielsen hos Regjeringsadvokaten representerte staten ved Barne- og familiedepartementet i retten. Hun kommenterer dommen slik:

– Lagmannsretten deler departementets syn på at Jehovas Vitners praksis overfor barn som bryter normene i trossamfunnet og risikerer eksklusjon kan være svært ubehagelig, ydmykende og krevende, blant annet fordi de kan miste kontakt med familiemedlemmer og venner. Likevel kommer retten «under tvil» til at dette ikke er psykisk vold som krenker barns rettigheter, skriver hun til Vårt Land.

– Kommer dere til å anke dommen?

– Dommen er omfattende og grundig, så det vil ta noe tid å vurdere en eventuell anke til Høyesterett, svarer hun.

---

Dette er saken

Jehovas vitner gikk til sak mot staten, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2022 fratok Jehovas vitner statstilskudd. De ble også fratatt offentlig registrering som trossamfunn, som blant annet gir vigselsrett.

Statstilskuddet utgjorde rundt 16 millioner kroner i 2021.

Oslo tingrett felte dommen mandag 4. mars 2024. Der ble staten frifunnet og Jehovas vitner dømt til å betale saksomkostninger

Jehovas vitner har anket saken. Ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett 3. til 14. februar

---