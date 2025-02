Oslo bispedømme har fått kritikk fra flere hold etter at det i forrige uke ble kjent at de fjerner Studentprestene i Oslo som liturger fra jakobmessene i Kulturkirken Jakob.

Onsdag ble oppropet «JAKOBMESSENE: LA STUDENTPRESTENE FORTSETTE!» levert til Oslo bispedømmekontor. Oppropet har over 100 signatur, 40 av dem prester i Den norske kirke.

Stiftsdirektør i Oslo bispedømme, Eldrid Eide Røyneberg, har mottatt oppropet. Hun gjentar til Vårt Land at «at arbeidet med jakobmesser må finne en ny form uten studentprestene».

Til de som har uttrykt frykt for at jakobmessene nå vil forsvinne, har Røyneberg en beskjed: Oslo bispedømme vil at messene fortsette å leve.

– Vårt mål er å fortsette samarbeidet på nye måter, og at jakobmesser fortsatt skal berike gudstjenestemangfoldet i Oslo med prester fra Den norske kirke.

Jakobmessen feires i ­Kulturkirken Jakob i Oslo hver søndag kveld og er et samarbeid mellom Kirkelig kulturverksted og Studentprestene i Oslo. De utradisjonelle messene har vært et fast innslag siden kulturkirken åpnet dørene i 2000. Det er Studentprestene i Oslo som har utført liturgien.

Jakobmessene

Kontinuerlige gudstjenesteverksteder som finner sted hver søndag kveld fra september til mai.

I messen leter man seg «fram til hvordan kirkerommet, messestrukturen og de gamle liturgiske leddene kan være i fryktløs berøring med samtiden.»

I messene synges ikke tradisjonelle salmer, det spilles ikke på orgel og presten leverer heller ingen preken. I stedet for har musikere laget ny musikk for band og sangere, og prestene har stått for en alternativ tekstlesning.

Messene har siden 2000 vært et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted og studentprestene i Oslo.

Kilde: www.kulturkirkenjakob.no

Vil øke deltakelsen

– Vi vet at jakobmessene har stor betydning for de som deltar, og det understreker hvorfor det er viktig at vi fortsetter dialogen med Kirkelig Kulturverksted om hvordan samarbeidet om jakobmessene kan løses fremover, sier Røyneberg, og legger til:

– Det hadde også vært interessant å snakke om hvordan deltakelsen kan økes.

Bispedømmets statistikk over jakobmessene i 2024 viser en oppslutning på mellom 20 og 30 deltakere per messe.

To messer skiller seg ut: Påskesalme- og julesalmemessen, som hadde henholdsvis 60 og 171 besøkende. Røyneberg mener at tallene på disse to messene kan vise et potensiale for at man kan øke deltakelsen også i de ordinære jakobmessene.

BEKYMRET: Daglig leder i Kirkelig Kulturverksted Hans Olav Baden vil gjerne se at studentprestene fortsatt får arbeide med Jakobmessene. (Synne Folstad Moen)

– Uforløst potensiale

Hans Olav Baden, daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, er glad for at bispedømmet sier at de vil at messene skal fortsette og at de ønsker å se på muligheten for å øke deltakelsen.

– Jeg synes det er altfor få på jakobmessene. Etter koronapandemien har antallet besøkende gått ned. Før var det betraktelig flere som besøkte messene. Det var også et mye større studentfokus før enn det er nå, sier Baden.

Baden mener messene har et uforløst potensiale i seg.

– Jeg har hele tiden tenkt at det finnes et veldig stort potensiale i messene. At vi kan få de til å skinne enda mer og at vi sammen kan få de til å bli en synligere del av Oslo bispedømmes gudstjenesteflora.

IMOT: Presten Alex Ramstad Døsvik er én av 40 prester som har undertegnet oppropet «JAKOBMESSENE: LA STUDENTPRESTENE FORTSETTE!» (Herman Frantzen)

– Ikke en utpreget studentarena

Alex Ramstad Døsvik er en prestene som har undertegnet det ovennevnte oppropet. Hen synes det er positivt at bispedømmet har tanker om å øke deltakelsen til jakobmessene. Men hen stusser over valget om å fjerne studentprestene som liturger, hvis det er et ønske om å nå unge voksne i aldersgruppen 18-30.

– Hvis de håper at deltakelsen fra folk i den aldersgruppen skal øke, så er kanskje ikke det lureste å fjerne studentprestene, sier Døsvik, som er konstituert sogneprest i Sverresborg menighet i Trondheim.

Hen tror at å fjerne studentprestene vil føre til at færre studenter går på messene.

Av de 20 til 30 deltakerne som gikk på jakobmessene i 2024, anslår bispedømmet at 5-10 av dem var studenter.

– Er det ikke en risiko for at deltakelsen går ned ved at en fast student-tredjedel ikke ser studentprestene lenger der? Kan dere forklare litt rundt dette?

– Jakobmessene er ikke en utpreget studentarena, men byr på noe helt unikt. Jeg tror det kan være mulig å øke deltakelsen dersom flere kjenner til det, uavhengig av om en er student eller godt voksen, sier Røyneberg.

Studentprestene i Oslo

Profesjonelle samtalepartnere som tilbyr samtaler, aktiviteter og driver sorggrupper for alle studenter.

Ansatt av Den norske kirke for å være en ressurs for studenter.

Snakker med studenter uavhengig av tro og livssyn, og studentene bestemmer selv tema i de individuelle samtalene.

En gratis tjeneste.

Har taushetsplikt.

Kilde: samtalesenter.uio.no og kirken.no

Handler «ikke om deltakelsen»

Undertegnerne av oppropet, personer tilknyttet messearbeidet og medlemmer av menigheten har uttrykt at de ikke forstår begrunnelsen for hvorfor prestene fjernes. Et spørsmål som har blitt reist er om Oslo bispedømme har gjort grepet fordi de mener at det er for få studenter som går i jakobmessene.

Det avkrefter stiftsdirektør Røyneberg.

– Avgjørelsen handler om å frigjøre mer av studentprestenes tid til møter med studenter på studiestedene, ikke om deltakelsen på jakobmessene. Vår erfaring er at økt tilstedeværelse på studiestedet har ført til økt antall henvendelser fra studentene og institusjonen.

– Etter en prosess som har pågått over lang tid med prost i tett dialog med biskop, prestene og administrasjonen, varslet Oslo bispedømme i høst Kirkelig kulturverksted om at denne våren er en overgangsperiode som vi må bruke til å lande former for samarbeidet videre. Utgangspunktet for disse samtalene er at studentprestene fremover skal ha mer tid til samtaler med studenter på studiestedene og samarbeid med lærestedet.

Åpner for andre prester

Stiftsdirektør Røyneberg samt prosten Marit Bunkholt, som har ansvaret for Studentprestene i Oslo, har tidligere åpnet for at de kan sette inn andre ressurser enn studentprestene i jakobmessene.

Døsvik lurer på hvilke ressurser de sikter til.

– Hvem tenker de at skal gå inn i disse messene? Finnes det en menighetsprest som har ekstra tid å bruke på dette?

Røyneberg sier nå at de åpner for at andre prester enn studentprestene kan komme til arbeide med messene.

– Vårt mål er at Oslo bispedømme fortsatt kan legge til rette for at prester i fremtiden skal være en del av samarbeidet om jakobmesser. Det innebærer også å sikre nok tid til å gjøre arbeidet med å forberede og gjennomføre messen. Dette ønsker vi å finne løsninger på innenfor de ressursrammer vi har og i dialog med Kirkelig kulturverksted direkte.