I Oslo bispedømme har det i mange år vært satsing på aldersgruppen 18-30 år. Dette er en vanskelig målgruppe å nå ut til, da de fleste i denne alderen er i en student- og/eller etableringsfase, på jakt etter egen identitet, og har et hav av tilbud å velge mellom i storbyen. Ett av tilbudene som imidlertid har vært vellykket, er Jakobmessene. Gjennom året feires det messer ledet av studentprestene i Oslo i samarbeid med kirkelig kulturverksted og flere frivillige. Dette er et samarbeid som har stått seg og fungert gjennom 25 år, og har jubileum i år. Nå velger Oslo bispedømme likevel å fjerne studentprestene fra Jakobmessene.

[ Prester ut mot å fjerne studentprestene fra Jakobmessen: – Helt uforståelig ]

Disponering av ressurser

Oslo bispedømme begrunner avgjørelsen med omdisponering av ressurser. Valget er ikke forankret i bispedømmerådet og det er uklart hvilken rolle biskopen har hatt i prosessen.

Vi spør: Hvordan kan studentprestenes ressurser disponeres bedre når Jakobmessene gir a) et populært tilbud for unge voksne i Oslo, b) et fruktbart samarbeid mellom kirke og kulturliv (jf. artikkel i VL 13. feb. «Vi er lei oss for at vi mister muligheten»), c) et verksted for teologisk nyskaping, og d) selv er ønsket av studentprestene på UiO? Å finne ressurser som gir bedre samlede resultater enn dette skal man lete lenge etter.

Et sted å komme til

For studenter og unge voksne, men også godt voksne og eldre, er Jakobmessene et fast pulsslag gjennom året. Hit kan man komme som man er, i et kirkerom og på en gudstjeneste som har et annerledes liturgisk uttrykk. Noen vil kanskje si det er nok av kirker i Oslo fra før, men vi mennesker trenger ulike steder og ulike uttrykk for å kunne kjenne oss hjemme. Tilknytning og tilhørighet er en forutsetning for livsmestring og livsmot. Alt dette betyr Jakobmessene for mange. Dette er konkret rom studentprestene kan invitere til utenfor studiestedet. Også for flere av oss underskrivere vært et godt sted å anbefale ungdommer på vei inn i voksenlivet.

Liturgisk nyutvikling og frivillighet

Jakobmessene, med sin unike, nærmest meditative form, hvor liturgien får skinne alene, er det eneste gudstjenestetilbudet i sitt slag i Oslo. Messene har på en god måte klart å treffe tiden vi lever i, både med tekstene skrevet av Erik Hillestad, og med studentprestenes evne til å sammenkoble messeleddene med aktuelle hendelser i verden. Det skal ikke undervurderes hvor viktig det er å ha et sted for teologisk og ansvarlig fortolkning av det som skjer lokalt og globalt inn i (unge) menneskers liv når det virker på sitt aller svarteste.

Kirkelig kulturverksted uttaler også i artikkel i VL 14. feb. «Prestene fjernes: – Uten messer, blir dette bare et kulturhus» om det store frivillige arbeidet som ligger til grunn for hver gudstjeneste. Enhver av oss som har drevet med frivillighet, vet at det fungerer aller best når arbeidslaget kjenner hverandre godt og stoler på hverandre. Studentprestene er i så måte uvurderlige for Jakobmessene i sitt arbeid som liturger og teologiske fagpersoner. Å fjerne dem som liturger, ville måttet forutsette å innsette noen andre fast for å få et like stabilt og godt resultat – men med den økonomiske situasjonen som nå foreligger i Oslo bispedømme kan vi umulig se for oss at det er dette som ligger til grunn for at studentprestene tas vekk.

Viktig møteplass

Det hele er rett og slett veldig vanskelig å forstå. Ingen av de involverte synes å ønske endringen. I tillegg er det uklart hvorfor prioriteringen er akutt akkurat nå. Å fjerne studentprestene fra Jakobmessene er en måte å omdisponere ressurser på i Oslo bispedømme som fjerner en viktig møteplass for studentprestene og studenter, som bryter ned et samarbeid som har fungert over tid, og som potensielt raserer et tilbud for (unge) voksne som oppleves meningsfylt - og som dessuten er godt besøkt. Nedskjæringer og kutt som kun begrunnes med generelle fraser om omdisponeringer, bidrar også til at tilliten til ledelsen minker. Vi blir en fattigere kirke og prestetjeneste (kanskje også på lærestedene), når det som knytter oss til troens pulsslag fjernes på denne måten.

Vi håper at studentprestene kan få fortsette sitt arbeid med Jakobmessene.

