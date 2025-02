Hadde Frikirkens ledelse mandat til å skrive under omdiskutert erklæring? Dette sier styret

Til sammen 59 kirkesamfunn og organisasjoner har skrevet under den mye omtalte felleskristne erklæringen om kjønns- og seksualitetsmangfold, og i høst sluttet også Frikirken seg til. Det ble besluttet av synodestyret.

Avgjørelsen har vekket reaksjoner blant enkelte menigheter i kirkesamfunnet.

Oslo Vestre frikirke vedtok i fjor at de vil reservere seg fra å stå som underskriver av den, og ba Frikirken trekke sin tilslutning til erklæringen. Også Oslo storbymenighet har fattet et liknende vedtak på menighetsmøtet sitt, har Vårt Land omtalt.

I tillegg har Randesund menighet, Risør menighet og Kraftverket markert sin motstand. Sistnevnte har i en uttalelse stilt seg kritisk til synodestyrets mandat i saken. «Dette har ikke vært diskutert i menighetene, og kan derfor ikke være gjeldende», skriver de blant annet.

Nå har synodestyret behandlet henvendelser fra de fem menighetene. De har landet på følgende konklusjon: Det er innenfor styrets mandat å gi en slik underskrift.

Synodestyret

Frikirkens synodestyre leder kirkesamfunnet. Synodestyret har sju medlemmer og fire varamedlemmer som velges av det ordinære synodemøtet.

Mellom hver synode er det Synodestyret som leder kirkesamfunnet.

Formannen velges blant kirkens ordinerte. Tor Erling Fagermoen er synodeleder i gjeldende periode.

Kilde: Frikirken

Dette har ikke vært diskutert i menighetene, og kan derfor ikke være gjeldende — Fra Kraftverkets uttalelse om den felleskristne erklæringen

Kan markere uenighet

Saken ble behandlet på synodestyrets møte i januar, men det er først nå protokollen har blitt lagt ut. I protokollen begrunnes avgjørelsen slik:

«Når synoden ikke er samlet, har synodestyret samme myndighet og funksjoner som den samlede synode. Tilslutning til Felleserklæringen er gjort innenfor dette mandatet», skriver de.

Videre påpeker styret at de har «ingen spesielle merknader til at enkeltmenigheter markerer sin uenighet i synodestyrets vedtak».

«Synodestyret viser ellers til synodens vedtak, og tilsynsmøtets uttalelse om lojalitet og menighetenes forpliktelse», heter det i protokollen.

I den felleskristne erklæringen advares det blant annet mot å undervise barn og unge om at det finnes mer enn to kjønn eller at kjønn er flytende, og det slås fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Samlivsdebatt i Frikirken

I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsutvalget, ledet av Tor Erling Fagermoen, mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.

Samtlige av Frikirkens 82 menigheter stemte over saken. 3 av 4 menigheter som har stemt over saken, ga sin støtte til samlivsdokumentet. Samtidig var flere av Frikirkens største menigheter kritiske.

Under Frikirkens synodemøte i juni ble sakene vedtatt med rundt to tredjedels flertall.

Valgte å snu

Også i Baptistkirken Norge kom det reaksjoner da kirkesamfunnet stod oppført som medutgiver av erklæringen i høst. Avgjørelsen om tilslutning ble tatt av et arbeidsutvalg i hovedstyret. Menighetene ble ikke informert om avgjørelsen på forhånd.

Men i deres tilfelle valgte hovedstyret å snu. Siden november har «Baptistkirken Norge ved hovedstyret» heller slutter seg til erklæringen, har Vårt Land skrevet.

Avisen har spurt Frikirkens synodeleder Tor Erling Fagermoen om det kan bli aktuelt å gjøre det samme.

– Det er ikke aktuelt for oss, svarer han.

– Forskjellen på oss og Baptistkirken er at de er et kongresjonalistisk samfunn hvor hver enkelt menighet er selvstendig. Frikirken er en synodal kirke hvor Synodens vedtak forplikter alle menighetene. Synodestyret tar avgjørelser på vegne av hele kirkesamfunnet når ikke synoden er samlet til synodemøte, sier Fagermoen.

Provosert over tidspunkt for samarbeid

Det siste året har det pågått en intens samlivsdebatt i Frikirken. Den toppet seg i sommer da et flertall på synodemøtet vedtok et samlivsdokument som blant annet slår fast at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskapet mellom mann og kvinne. I tillegg ble det bestemt at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, som innebærer at ordinerte medarbeidere er forpliktet på det.

Fagermoen uttalte til Vårt Land i høst at det skal være plass til dem som tilhører mindretallet i kirkesamfunnet. Av den grunn ble flere provoserte da synodestyret bare få dager senere sluttet seg til den felleskristne erklæringen.

– At de velger et slik samarbeid på dette tidspunktet, oppleves provoserende, uttalte Ståle Gilberg til avisen i høst.

– Jeg ser den, sier Fagermoen i dag.

– Men vår tilslutning til felleserklæringen sier ikke noe nytt. Den stadfester at vi og de aller fleste kirkesamfunn og organisasjoner tenker tradisjonelt om kjønn og ekteskap, sier han til Vårt Land.

Han understreker også at synodestyret ikke gjorde sitt vedtak for å markere seg eller for å provosere.

– Det er lett å se at timingen ikke var ideell for oss som kirkesamfunn, men det ville gitt et feil signal å ikke signere, sier Fagermoen.

Opplever medlemsras

Nylig tok også Kristiansand stilling til et forslag om å reservere seg fra erklæringen. Det endte med flertall for eldsterådets innstilling om å avvise forslaget.

I løpet av den påfølgende uken valgte 30 medlemmer å melde seg ut av menigheten, har Vårt Land skrevet.

Etter sommerens samlivsvedtak har til sammen 90 meldt seg ut av Kristiansand Frikirke. En av dem er artisten Maria Arredondo.

«Det var som om denne erklæringen vekket meg. Et umulig, stort og skummelt valg ble plutselig veldig enkelt. Etter at Frikirken ble en av medutgiverne av erklæringen har jeg og min familie meldt oss ut av Kristiansand Frikirke», skrev hun i et Facebook-innlegg i begynnelsen av februar.

Denne uken kan Arredondo fortelle at responsen på innlegget har vært «overveldende».

