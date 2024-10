I dag lanserer 31 norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner en felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Blant de som slutter seg til erklæringen finner man Pinsebevegelsen i Norge, Norsk katolsk bisperåd, Norsk Luthersk Misjonssamband og Ungdom i Oppdrag (se full liste over medlemmene i faktaboksen).

– Vi som har sluttet oss til erklæringen, mener at vi ikke kan fire på sannheten som ligger i bunnen av hele vår virkelighetsforståelse. Vi må stå sammen om det vi mener er rett, sier Øivind Benestad.

Han er daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn, og en av initiativtakerne bak prosjektet.

---

Medutgivere av erklæringen

Organisasjoner

Normisjon

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Indremisjonsforbundet (ImF)

Tro & Medier

Laget / NKSS

Ungdom i Oppdrag

Oase

Frimodig kirke

Operasjon Mobilisering (OM)

GuttogJente.no

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Hemsedal Høyfjellssenter

Kristent Ressurssenter

Stiftelsen MorFarBarn

Kvinner i Nettverk

JesusKvinner

Til Helhet

Nettverk for Menn

Damer i Byen

Lys over Land

Asia Link

Verdialliansen

Kirkesamfunn

Pinsebevegelsen i Norge

Norsk katolsk bisperåd

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

Baptistkirken Norge

Den nordisk-katolske kirke

Kristent Nettverk / Kristent Fellesskap

Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Den lutherske kirke i Norge (LKN)

Foursquare Norge

---

Kjønn, samliv og barn

Erklæringen er publisert på nettisden https://felleskristen.no.

Den lister opp en rekke standpunkter om kjønn og seksualitet som medlemmene samler seg om. Blant annet holder de fast at:

Gud har skapt mennesket til mann og kvinne.

Ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den bibelske rammen for seksuelle relasjoner og samliv. Andre varianter av seksuell atferd er former for «seksualitetsmangfold» som bryter med Bibelens skapelsesteologi og Jesu etiske undervisning – uansett graden av trofasthet eller varighet.

Det finnes kun to biologiske kjønn: hunkjønn og hankjønn.

Ideen om subjektivt kjønn og selvvalgt «kjønnsidentitet» basert på følelser eller preferanser, bygger på ideologi og har ikke et biologisk eller naturvitenskapelig fundament.

Å undervise barn og unge om «gutter, jenter og andre kjønn», at det finnes et «indre kjønn», at de kan være «født i feil kropp» og at kjønn er «flytende», er dypt problematisk.

Barn er en gave fra Gud, ikke en rettighet for voksne.

Hvis man bevisst og planlagt fratar barn retten til å kjenne sin biologiske mor eller far og deres slekt – f.eks. ved assistert befruktning eller surrogati – bryter dette med Guds skapervilje og barns rettigheter.

Vi som har sluttet oss til erklæringen, mener at vi ikke kan fire på sannheten som ligger i bunnen av hele vår virkelighetsforståelse — Øivind Benestad

I mai i år ble det satt ned en prosjektgruppe for å utarbeide erklæringen. Ifølge Benestad har det ikke vært uenigheter om innholdet blant de 31 enhetene som har sluttet seg til plattformen.

– Prosjektgruppa har oppfordret alle til å sende inn innspill. De tilbakemeldingene vi hart fått har gått på ordvalg, setningsoppbygging og den slags.

– Men innholdsmessig har det vært lite uenighet, sier han.

Bibel og biologi

– Dere har en rekke punkter om biologi. Hvorfor er det nødvendig, i en erklæring som handler om kristen tro?

Øivind Benestad i Stiftelsen MorFarBarn er en av initiativtakerne bak erklæringen. (Boe Johannes Hermansen )

– Vi må tenke videre enn bare det åndelige isolert. Det foregår en kulturkamp i Norge helt ned i barnehagene og helt opp på regjeringsplan. Vi ønsker å si at det kjønnsmangfoldet som mange forfekter, ikke finnes.

Medlemmene bak erklæringen mener å finne bevis for dette både i Bibelen og i naturvitenskapen. Derfor har de også henvendt seg til flere medisinere for å få innspill til enkelte av formuleringene.

– Hvem da?

– Det er først og fremst leger. Det er selvfølgelig ikke helt tilfeldige folk, men fagfolk som er engasjert i disse spørsmålene, sier Benestad.

Den norske kirke ikke invitert

Benestad mener det er viktig at erklæringen representerer en bredde innen Kristen-Norge. At både Pinsebevegelsen og Den katolske kirke har signert, gjør at man står sterkere.

– Vi håper også de ortodokse kirkesamfunnene vil slutte seg til etterhvert.

– Ble Den norske kirke invitert til å signere erklæringen?

– Nei, vi har ikke kontaktet dem. Vi tror det nesten ville blitt oppfattet som provokasjon, svarer Benestad.

Den norske kirke (DNK) åpnet for likekjønnet ekteskap i 2016. I 2018 fikk DNK et eget LHBT-utvalg. Men Benestad holder døren åpen for enkeltmenigheter i DNK.

– Vi tror det finnes menigheter som ønsker å bli med. Det kan dessuten hende det kommer noen nye kirkesamfunn og organisasjoner til i løpet av de neste par ukene, røper han.

Pride 2023 Den norske kirke ble ikke invitert til å signere erklæringen. Her deltar de med eget banner under pride-paraden i Oslo, 2023. (Erlend Berge)

– Både kjærlighet og sannhet er nødvendig

I verdigrunnlaget bak felleserklæringen skriver medlemmene at de

«ønsker å møte alle mennesker med respekt, saklighet og vennlighet»

«forsvarer et demokratisk, pluralistisk og livssynsåpent samfunn»

«tar avstand fra mobbing og utfrysning, manipulering og tvang, sjikane og hat, sabotasje og vold i alle sammenhenger»

– Mange skeive som tilhører organisasjonene og kirkesamfunnene bak denne erklæringen, har stått frem og fortalt hvor krevende det kan være å være medlem der. Er det mulig å ivareta dem på en god måte med denne erklæringen?

– Dette er et krevende spørsmål for alle, og vi har, som alle andre, stort forbedringspotensial. Men nøkkelen for oss er bibelsitatet «tro mot sannheten i kjærlighet», sier Benestad, og utdyper:

– Både kjærlighet og sannhet er nødvendig. Det går an å elske sine medmennesker selv om man er dypt uenig.

Internasjonal interesse

Ifølge Benestad har initiativet allerede skapt internasjonal interesse. Noen kirkeledere i andre land har gitt signaler om at man trolig vil la seg inspirere av den norske felleserklæringen.

– Hittil er det særlig i katolske kretser det har vært meldt interesse, sier han og legger til:

– Man hadde kanskje ikke forventet et sånt initiativ fra Norge som er så verdiliberalt. Det er en bieffekt av erklæringen vi ikke hadde tenkt på, men som selvsagt er gledelig.