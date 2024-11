Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie, tar over som studiedekan ved Teologisk fakultet (TF) på Universitetet i Oslo. Han tar dermed over etter Sivert Angel, som nylig fratrådte med umiddelbar virkning.

Det melder universitetsavisen Uniforum onsdag.

– Jeg ser fram til å gå inn i stillingen og videreføre viktige prosesser som pågår i studiesektoren. Sammen med dyktige fagkolleger blir det viktig å bidra til utvikling av spennende og attraktive studietilbud, sier Elstad i en tekstmelding til Vårt Land.

Det skjer få dager etter at de ansatte fredag ble informert om at Angel har besluttet å fratre både som prodekan og studiedekan, og går tilbake til sitt arbeid som professor i homiletikk og kirkehistorie. Angel forklarte avgangen overfor Vårt Land med uenighet om hvordan man skal jobbe sammen.

Angel har hatt rollen som studiedekan, som innebærer at man har det overordnede ansvaret for studiene ved fakultetet. I tillegg har han vært prodekan, og er dermed dekanens stedfortreder.

LEDERSKIFTE: Dekan Anders Runesson (t.v.) har utnevnt Elstad til erstatter for tidligere studiedekan Sivert Angel (t.h.) ved Teologisk fakultet. (Teologisk fakultet (TF))

Blir sittende en halv periode

Fra før av var det kjent at forskningsdekan Anne Hege Grung tar over som prodekan. Nå er det altså også klart at Elstad blir studiedekan og visedekan.

– Han er en verdsatt kollega som har erfaring av og forståelse for alle TFs fagområder, og har også lang ledererfaring. Han har i ulike perioder vært både forskningsdekan og studiedekan tidligere, sier Anders Runesson, dekan ved Teologisk fakultet.

Han peker på at han også representerer det samme fagfeltet som Angel gjør.

– På den måten kan vi opprettholde tanken fra da vi satte sammen dekanatet fra begynnelsen, hvor vi har så mye som mulig av bredden på TF representert i dekanatet. Både generelt og i denne situasjonen tror jeg det er viktig at vi har en kollega i dekanatet som har disse perspektivene, og inngående kjennskap til hvordan fakultetet fungerer.

Elstad vil sitte som studiedekan ut år 2026, som er den perioden som Angel ble oppnevnt for.

Det er klart at det har kommet opp spekulasjoner og spørsmål. Det tror jeg er naturlig i en slik situasjon. — Anders Runesson, dekan ved TF

Avviser at avgang handler om sak

Utnevnelsen kommer bare få dager etter at Angels avgangen ble kjent.

– Jeg tror det er viktig at man får på plass en ny i ledelsen så fort som mulig, slik at dekanatet blir fulltallig igjen. Da er jeg takknemlig for at Elstad var villig til å ta på seg dette.

– Har det vært uro på fakultetet etter Angels avgang?

– Det er klart at det har kommet opp spekulasjoner og spørsmål. Det tror jeg er naturlig i en slik situasjon. Jeg mener Angel har håndtert dette profesjonelt i media, og jeg ønsker at vi kan ha et godt samarbeid framover.

Flere av spørsmålene har handlet om en pågående revisjon av studiene ved TF, påpeker han.

– Flere har spurt om linjen i strategien ligger fast, og det gjør den. Den planen holder samme kurs som tidligere.

– Har studierevisjonen bidratt til den situasjonen som nå har oppstått?

– Jeg vil være veldig tydelig på at dette ikke handler om sak. Studierevisjonen har jeg selv vært med på initiere sammen med øvrige i dekanatet, og den har jeg stor tiltro til, sier Runesson.