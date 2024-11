Prodekan ved Teologisk fakultet går av med umiddelbar virkning

Fredag ettermiddag gikk det ut en fellesmail til de ansatte ved Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo.

Den er signert dekan Anders Runesson, som opplyser at prodekan og studiedekan Sivert Angel fratrer vervet sitt «med umiddelbar virkning».

Som prodekan er man stedfortreder for dekanen, og inngår i fakultets ledergruppe.

I e-posten, som Vårt Land har sett, kommer det fram at de to har blitt enige om avgjørelsen i et møte.

Sivert Angel kommenterer avgjørelsen slik overfor Vårt Land:

– Dette handler om uenighet om hvordan vi skal arbeide sammen. Dekanen har myndighet til å utnevne prodekan, og har dermed også myndighet til å avsette prodekanen når han ikke har tillit til vedkommende.

LEDELSE: Dekan Anders Runesson (t.v.) og avtroppende prodekan Sivert Angel ved Teologisk fakultet. (Teologisk fakultet (TF))

Dette sier dekanen

Anders Runesson utdyper overfor Vårt Land at de to skal ha blitt enige om at fratredelsen var nødvendig.

– Det er alltid uheldig når slikt skjer midt i en dekanatsperiode. Sånn er det jo.

TF-dekanen understreker at dette er en personalsak, og at det derfor er begrenset hva han kan fortelle om hva som ligger bak.

– Jeg forstår at spekulasjoner kan oppstå, og at det kan være frustrerende. Men det er også utrolig viktig at dette håndteres ryddig og profesjonelt.

Runesson påpeker at slike bytter i ledelsen har skjedd før på Universitetet i Oslo, også på rektoratsnivå.

– Vårt Land har hatt flere bakgrunnssamtaler. Enkelte har spurt seg om dette handler om uenighet i sak. Hva er din oppfatning av det?

– Jeg kan ikke ytre meg særlig mer om det, men jeg kan avkrefte at dette handler om saksspørsmål.

– Det er viktig, i en slik situasjon, at vi har situasjonen under kontroll – og at vi ser framover. Dette er en hendelse vi kommer til å komme oss igjennom, og vi ser lyst på fremtiden. Dette kommer til å gå bra. Dette handler om fakultetet, sier Runesson.

Ny prodekan er på plass

Forskningsdekan Anne Hege Grung tar over som prodekan, kommer det frem i e-posten.

– Nå kommer vi til å jobbe for å få på plass en ny studiedekan. Vi har flere gode kollegaer som skulle kunne ta over det vervet, sier Runesson til Vårt Land.

Sivert Angel vil nå gå tilbake til sitt arbeid som professor i homiletikk og kirkehistorie. Etter planen skal han ha forskningsfri til våren, og undervise fra høsten av.

– Jeg vil gjerne bistå konstruktivt ved overgangen til ny studiedekan, sier Angel.