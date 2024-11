Som Vårt Land meldte onsdag, publiserte avisen Norge IDAG denne uken et intervju med Astrid Bentsen, som i TV 2-serien Under Guds øye omtales som «profetinnen».

Den tidligere bønne- og omsorgslederen har takket nei til å medvirke i dokumentarserien, og har heller ikke besvart henvendelser fra Vårt Land og andre medier. Det er dermed første gang hun uttaler seg om TV-serien som de siste ukene har vakt oppsikt langt utenfor Kristen-Norge.

I intervjuet svarer hun på noe av kritikken mot henne som har kommet fram i dokumentaren.

Kim André Aasgaard, som er en av utbryterne som bidrar i TV2-serien, er overrasket over at Bentsen nå lar seg intervjue om saken.

– Hun har alltid gjemt seg bort fra mediene. Men dette er en avis som alltid har stått sammen med Sannhetens Ord, så hun føler seg antakelig hjemme der. Men jeg savner de kritiske spørsmålene i artikkelen, sier Aasgaard.

I intervjuet fastholder hun at hun forsøkte å veilede folk til å ta egne valg, og at de selv bestemmer om de ville følge rådene.

– Jeg lurer på om hun forstår at de «guddommelige» rådene hun ga egentlig var kontroll og manipulasjon. Fulgte vi ikke rådene fikk det sosiale konsekvenser, utfrysning, kjeft og budskap fra plattformen. Om vi ikke ville ta imot «rådene», fikk vi ultimatet; da kan vi ikke lenger snakke med deg. Altså en menighet hvor lederskapet ikke vil ha noe med deg å gjøre. For oss var det ikke «what would Jesus do», men «hva ville Astrid gjort», sier Aagaard.

UTBRYTERE: Ekteparet Kim og Katarina Aasgaard er blant de tidligere medlemmene av Sannhetens ord som har stått frem i dokumentarserien Under Guds øye. (Frank Melhus/TV 2)

Brøt med familien

Bentsen avviser at hun har bedt noen om å bryte kontakten med familien, og sier på sin side at noen som kom til menigheten hadde et ønske om å bryte med familien.

– Hva tenker du om den fremstillingen?

– Det er ren løgn, sier Aasgaard, og viser til SMS-dokumentasjon der Bentsen skal ha blandet seg bort i kontakten med hans egen familie.

– Du har aldri uttrykt et ønske om å bryte egen familie?

– Nei. Jeg stakk av i 1997 fordi jeg var fortvilet på min far, men allerede den første uken gråt jeg fordi jeg savnet foreldrene mine.

Jon Hilmar Edvardsen er en annen Sannhetens Ord-utbryter som står fram med sin historie på TV2. Også han reagerer på at Bentsen avviser at hun har nektet folk å ha kontakt med sine familier.

– Det er en skamløs løgn, sier han.

– Hadde all kontroll

Slik Edvardsen ser det var Bentsen helt i sentral i de tilfellene hvor familier ble splittet.

– Hun hadde all kontroll av medlemmers sosiale relasjoner, for eksempel hvorvidt man skulle ha kontakt med foreldre som var utenfor menigheten, eller til og med i hvilken grad slekt og familier innad i menigheten skulle omgås.

– Hva bygger du denne informasjonen på?

– Det har jeg jo selv erfart, jeg ble pålagt å ikke ha kontakt med min egen nærmeste familie i Nord-Norge, og jeg fikk etter hvert også klar beskjed om ikke å ha kontakt med min fetter utenom på søndagsmøter.

Han mener at også pastorene i Sannhetens Ord hadde en finger med i spillet.

– De var med på å utøve press og så til at hennes direktiver ble fulgt.

Edvardsen har tidligere fortalt til Dagen hvordan han opplevde kontroll av egne sosiale relasjoner, også etter at han brøt ut av menigheten i 2005. Samme år giftet han seg og gikk innom menigheten for å dele ut innbydelser til en vennefest. I ettertid fikk han vite at alle fikk beskjed om å ikke møte opp, skrev avisen.

Mener ingen turte si imot

I intervjuet med Norge IDAG sier Bentsen også at hun bare for få år siden har fått stikk motsatte skildringer fra de samme stemmene som nå kritiserer henne i TV2-serien.

Kim André Aasgaard forteller at han selv ikke var tøff nok til å ta opp de kritiske spørsmålene med henne.

– Det er sikkert mange som har skrevet slike meldinger fordi man trodde at hun var sendt fra Gud. Men de rådene hun kom med, viste seg å være egne tanker og ideer, sier han.

Han mener ingen turte å si henne imot mens hun var bønne- og omsorgsleder i menigheten.

– Vi følte oss alene. Jeg visste ikke at alle de andre kjente på det samme som meg. I serien sier vi jo selv at vi var hjernevasket, sier Aasgaard.

Astrid Bentsen har ikke besvart Vårt Lands henvendelser i forbindelse med denne saken