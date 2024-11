– Jeg var bønne- og omsorgsleder, og ledet gruppereiser til Israel 20 ganger sammen med en annen. Jeg har aldri vært «profetinne», selv om vår tidligere pastor alltid ville kalle meg det.

Det sier Astrid Bentsen til avisen Norge IDAG. I TV2-serien Under Guds øyne, blir hun omtalt som en profetinne som fikk en spesielt opphøyd posisjon i menigheten Sannhetens ord. Hun fungerte lenge som bønne og omsorgsleder i menigheten.

Hun har ikke medvirket i dokumentaren. Hun har heller ikke besvart Vårt Lands henvendelser. Intervjuet med Norge IDAG er det første hun har gjort, ifølge henne selv.

Aviser kritikk

I intervjuet svarer hun på noe av kritikken mot henne som har kommet fram i dokumentaren. Blant annet får hun spørsmål om hvorvidt det stemmer at hun nektet folk å ha kontakt med sine familier.

– Noen kom til menigheten og ville bryte kontakten med sine familier. Dette var alltid smertelig å høre. Mange ganger lyktes vi med å få dem til å gjenopprette kontakten, og andre ganger lyktes vi ikke, sier hun.

Hun aviser også at hun påla noen å få barn, og nektet andre det samme.

– Selvfølgelig har noen av og til bedt om råd om hvorvidt de burde få barn, eller ikke. Men dette bestemmer folk selv, sier hun.

Etter å ha sett de første episodene av serien, erkjenner Bentsen at det er ting hun kunne gjort annerledes.

– Men jeg har alltid gjort mitt ytterste for å hjelpe folk, sier hun til avisen.

Les historien om Sannhetens ord her

Kritikk mot ledelsen

I juni 2021 meldte Dagen at Astrid Bentsen, «profetinnen» som i omtrent 25 år var en sentral del av menighetens ledelse, allerede hadde blitt avsatt som bønne- og omsorgsleder og var ute av menigheten.

I et intervju med Vårt Land har tidligere Sannhetens ord-medlem Jon Hilmar Edvardsen, som medvirker i dokumentaren, fortalt at det var obligatorisk å gå til sjelesorg hos Bentsen eller en av pastorene.

– Ved å gjøre sjelesorg obligatorisk, skaffa lederskapet seg full oversikt over våre innerste hemmeligheter. Det var som om hun satt dem i en bankkonto, som kunne brukes. Så ble disse hemmelighetene brukt til å kontrollere deg i etterkant, har han sagt.

Han har også kritisert den gjenværende ledelsen for å legge all skyld på Astrid Bentsen for det som gikk galt i menigheten.

– De som sitter igjen i ledelsen har prøvd å legge all skyld på Astrid, egentlig. Og samtidig fremstille seg sjøl som offer, sier han.