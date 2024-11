– Det er skikkelig stas at så mange vil bruke helgen sin på Get Focused.

Det sier festivalsjef Remi Kleppan om at rekordmange er påmeldt den kristne ungdomsfestivalen. Denne helgen samles over 3000 deltakere og medarbeidere til festivalhelg i Oslofjord Convention Center.

I 2022 skrev Vårt Land om hvordan Get Focused snuste på deltakerrekord. Siden har deltakerantallet økt betydelig. Kleppan omtaler det som en oppadgående trend for festivalen.

– I fjor hadde vi ny rekord på 2700 deltakere, og i år er vi over 3000. Det er gøy at det stadig kommer flere.

GLAD: Det er lett å høre at festivalsjef Remi Kleppan har mye å gjøre når Vårt Land ringer under opprigg til festival. Han gleder seg til å fylle Europas største konferansesenter med Jesus og festival. (David Andre Karlsen)

Get Focused

Get Focused er en kristen ungdomsfestival som arrangeres den andre helgen i November hvert år.

Festivalen arrangeres på Oslofjord Convention Center, Europas største konferansesenter.

Festivalen ble arrangert for første gang i 2002.

Get Focused er en stiftelse, og drives som et samarbeid av flere lokale menigheter i Vestfold.

Kilde: GetFocused.no

– Målet er å ha en tverrkirkelig profil som skal oppleves som inkluderende og lett å være en del av. — Remi Kleppan, festivalsjef for Get Focused.

En oppadgående trend

Festivalsjefen synes det er vanskelig å konkludere med hva som forklarer den positive utviklingen. Han sier teamet bak Get Focused jobber for å lage en festival som er attraktiv for mange.

– Målet vårt er å ha en tverrkirkelig profil som skal oppleves som inkluderende og lett å være en del av. Vi prøver å lage et program som kan favne bredt, i tillegg til at vi ønsker å legge til rette for store grupper, sier Kleppan.

Ifølge festivalsjefen kommer over 1000 av deltakerne på Get Focused sammen med en gruppe. Det kan være ungdomsmiljøet de går i, bibelskolekullet sitt eller skoleklassen sin.

Get Focused ønsker å være til oppmuntring for gruppene, og bidra til at de lokale miljøene kan skape minner og erfaringer som de kan ta med seg tilbake til sitt lokalmiljø.

En helg til oppmuntring

Kleppan skildrer en helg fullstappet med møter, aktiviteter, seminarer. Han gleder seg til å se deltakerne traske inn på festivalområde fredag ettermiddag.

Festivalsjefen håper og tror at helga på festival kan være til oppmuntring og inspirasjon for de som kommer.

– Det er mange som kommer på Get Focused som opplever at de er alene om å være kristen. Jeg håper Get Focused kan vise at man er en del av et større fellesskap, selv om man for eksempel er den eneste kristne i klassen.

På den måten kan forhåpentligvis både deltakere og medarbeidere reise hjem på søndag med en opplevelse av å være oppfordret og bedre utrustet til å være lys der hvor de er i sin hverdag.

Hva Kleppan gleder seg aller mest til på festival vil han likevel ikke røpe til Vårt Land. Noen ting fungerer visst best som overraskelser.

– Det er et hemmelig punkt på programmet som jeg tror kommer til å slå godt an, avslutter festivalsjefen lurt.