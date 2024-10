Da den felleskristne erklæringen om kjønn og seksualitet ble offentliggjort 15. oktober, stilte 31 kristne organisasjoner og kirkesamfunn seg bak den.

Siden da er listen over navn blitt stadig lengre. Torsdag denne uken teller den 44 medutgivere.

Tirsdag ble det kjent at Frikirken slutter seg til erklæringen, som blant annet slår fast at det bare finnes to kjønn og at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. Forrige uke var Brunstad Christian Church (BCC) blant dem som ønsket å bli lagt til.

– BCC slutter oss til den felleskristne erklæringen fordi vi mener det er viktig å stå sammen med de som vil holde fram Bibelens ord i dagens samfunn, sier Harald Kronstad, forstander i BCC i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

I tillegg er disse oppført som medutgivere etter at erklæringen ble offentliggjort: Bønn for Den norske kirke, Credokirken Norge, Foreningen SKAPER, Himmelpartner, Influx, Johanneskretsen, Kristen forening for helsepersonell (KFH), Nettverket Fornyelse, Misjon Sarepta og Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

SLUTTER SEG TIL: – BCC slutter oss til den felleskristne erklæringen fordi vi mener det er viktig å stå sammen med de som vil holde fram Bibelens ord i dagens samfunn, sier Harald Kronstad, forstander i BCC. (Adrian Nielsen)

– Ekstremt problematisk

Flere har imidlertid stilt seg kritisk til prosjektet. Mandag gikk preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, hardt ut mot erklæringen. Han mener den står for dårlig bruk av bibeltekster, samt at den setter teologien som fag i vanry. Han uttalte at han håper ingen menigheter eller andre som representerer DNK slutter seg til den.

Elisabeth Meling, styreleder i Skeivt kristent nettverk, omtaler erklæringen som «ekstremt problematisk og uendelig trist».

Selv om det i verdigrunnlaget til erklæringen understrekes at kristensamfunnene «ønsker å møte alle mennesker med respekt, saklighet og vennlighet», er ikke Meling sikker på at disse ordene står seg. Hun opplever at særlig transpersoner blir «kastet under bussen» i erklæringen, har hun uttalt til Vårt Land.

PRESES: – Som teolog tenker jeg da at vi går inn i et fagfelt der vi ikke vet mer enn andre, sier preses Olav Fykse Tveit om at kristenledere går inn i faglig debatt om kjønn. (Marit Neset)

– Her er presset størst

At 44 kristne aktører stiller seg bak erklæringen, tror Øivind Benestad er et uttrykk for at kristne ledere kjenner et behov for å stå sammen.

Han er daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn, og en av initiativtakerne bak prosjektet.

– Presset i denne saken er enormt, både fra aktivister, politikere helt opp i regjeringen og media. Man risikerer å bli hengt ut i lokalavisen fordi man mener ekteskapet er mellom mann og kvinne. Jeg tror mange kristne ledere opplever det er på høy tid å stå sammen.

– Hvorfor er akkurat denne saken viktig å stå sammen om?

– For her er presset størst. Både samfunnet og lovgivningen har nærmest autoritære holdninger i forhold til det såkalte positive mangfoldet. Det skal være mangfold på alle felt, men ikke når det gjelder hva man skal mene om ekteskap, barn og seksualitet. Det er mange som er bekymret for utviklingen. Vi kan ikke bare sitte og se på at vi skal bli marginalisert.

STOR OPPSLUTNING: – Presset i denne saken er enormt, både fra aktivister, politikere helt opp i regjeringen og media, sier Øivind Benestad, daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn, og en av initiativtakerne bak den felleskristne erklæringen. (Julie Horpestad)

Håper menigheter slutter seg til

– Hva er planen videre for erklæringen?

Hovedsaken nå de neste ukene er å få lagt ut ressursstoff på Felleskristen.no. Vi håper at nettsiden kan bli et tjenlig redskap for ledere og andre som har lyst til å undervise om dette eller drive selvstudium.

– Preses har uttalt at han håper ingen menigheter i Den norske kirke slutter seg til erklæringen. Har dere kontakt med menigheter som vurderer å bli medutgivere?

– Nei, ingen har sagt at de vil være med foreløpig. Det kan jo endre seg. Der er det selvfølgelig nødvendig med tid, for en slik avgjørelse må nødvendigvis forankres i menighetsråd, sier han.

Benestad påpeker at erklæringen ikke er laget med ønske om å få med så mange menigheter som mulig fra Den norske kirke.

– Samtidig hadde det vært fint å få med noen for å markere mangfoldet i kirken, for jeg synes det er ganske høyt nivå på ensrettingen her nå, både fra preses og andre. Det skal være to likestilte, teologiske syn på ekteskapet i Den norske kirke. Likevel anbefaler de ingen å være med, sier han.

---

Disse stiller seg bak erklæringen

Organisasjoner:

Normisjon

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Indremisjonsforbundet (ImF)

Tro & Medier

Laget / NKSS

Ungdom i Oppdrag

Oase

Frimodig kirke

Bønnelista

Operasjon Mobilisering (OM)

GuttogJente.no

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Hemsedal Høyfjellssenter

Kristent Ressurssenter

Stiftelsen MorFarBarn

Kristen forening for helsepersonell (KFH)

Kvinner i Nettverk

JesusKvinner

Til Helhet

Nettverk for Menn

Damer i Byen

Lys over Land

Asia Link

Verdialliansen

Misjon Sarepta

Bønn for Den norske kirke

Nettverket Fornyelse

Himmelpartner

Foreningen SKAPER

Johanneskretsen

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Influx

Kirkesamfunn:

Pinsebevegelsen i Norge

Norsk katolsk bisperåd

Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken)

Baptistkirken Norge

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

Brunstad Christian Church

Credokirken Norge

Kristent Nettverk / Kristent Fellesskap

Den nordisk-katolske kirke

Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Den lutherske kirke i Norge (LKN)

Foursquare Norge

Kilde: felleskristen.no

---