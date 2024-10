Reagerer på felleskristen erklæring om kjønn og seksualitet: – Trigger traumer i meg

– Dette er ekstremt problematisk og uendelig trist, sier Elisabeth Meling, styreleder i Skeivt kristent nettverk.

Tirsdag denne uka lanserte 31 norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner en felleskristen erklæring om kjønn og seksualitetsmangfold. Her tar de tydelig standpunkt mot likekjønnet ekteskap og kjønnsmangfold.

Meling, som selv har bakgrunn fra Pinsebevegelsen og er transperson, er tydelig preget når hun snakker med Vårt Land. Under samtalen må hun trekke pusten og ta pauser flere ganger.

– Det er veldig tungt å snakke om. Det trigger traumer i meg fra mitt eget møte med et frikirkelig fellesskap. Jeg trodde jeg var inkludert, men så opplevde jeg å bli en sak.

Det aller verste syns hun er at så mange tilslutter seg agendaen til initiativtakeren, Stiftelsen MorFarBarn. Meling mener stiftelsen promotorer et syn om at «alt annet enn den tradisjonelle kjernefamilien er avvik».

Les svaret til daglig leder i MorFarBarn, Øivind Benestad, nederst i saken.

– Det er svært krevende for våre medlemmer å se at mange av de kirkesamfunnene som har sagt de skal ta vare på de skeive, nå går ut og tar et så tydelig standpunkt mot oss.

– Hvem tenker du på da?

– Både Pinsebevegelsen og Baptistkirken har snakket så fint om inkludering, men så gjør de jo egentlig ikke det, når de tilslutter seg dette.

Pride 2023 PRIDE: Elisabeth Meling gikk sammen med sin organisasjon, Skeivt kristent nettverk, under pride-paraden i Oslo i fjor (Erlend Berge)

Pinsebevegelsen: – Ikke vår oppgave å delta i debatt

Pinsebevegelsen i Norge støtter ikke likekjønnede ekteskap. Samtidig råder ledelsen sine menigheter om ikke å stille krav knyttet til seksualitet og identitet til dem som kommer til kirken .

«Alle skal møtes med omsorg og kjærlighet, og man bør bygge relasjoner med mennesker over tid», heter det i en veileder om samliv fra i år.

Elisabeth Meling poengterer at Pinsebevegelsen har mange aktive skeive medlemmer, og dessuten mange heterofile støttespillere i miljøet.

– Å tilslutte seg denne erklæringen er respektløst overfor begge disse gruppene, som ønsker større toleranse og mer inkludering.

Vårt Land har spurt Øystein Gjerme, nasjonal leder i Pinsebevegelsen i Norge, om han ønsker å svare på kritikken fra Skeivt kristent nettverk. Han svarer i en SMS at han er på reise, og skriver videre:

«Vi underskriver flere slike erklæringer som en del av vår felleskristne ansvar i Norge. Vi ser det ikke som vår oppgave å delta i debatt i etterkant, da initiativet til erklæringen kommer fra en annen aktør. »

FELLESKRISTENT ANSVAR: Nasjonal leder i Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme, sier de underskriver flere slike erklæringer som en del av deres felleskristne ansvar i Norge. (Guro Asdøl Midtmageli)

Kan gå utover videre dialog

I verdigrunnlaget til den felleskristne erklæringen understreker de 31 kristensamfunnene at de «ønsker å møte alle mennesker med respekt, saklighet og vennlighet».

Elisabeth Meling vet ikke om disse ordene står seg. Hun opplever at særlig transpersoner blir «kastet under bussen» i erklæringen:

– Når de hevder at kjønnsidentitet bygger på en ideologi, og setter spørsmålstegn ved transpersoners erfaringer, ser jeg ikke hvordan det samsvarer med verdier som respekt og vennlighet.

Av erklæringen kan man få inntrykk av at de aldri har snakket med skeive i det hele tatt. — Elisabeth Meling, Skeivt kristent nettverk

– Vil erklæringen ha noe å si for dialogen mellom skeive og deres respektive menighetene framover?

– Det kan gjøre ting vanskeligere, ja. Av erklæringen kan man få inntrykk av at de aldri har snakket med skeive i det hele tatt. Uansett, vi i Skeivt kristent nettverk vil fortsatt invitere til dialog.

Hun legger til:

– Vi opplever stadig at vi må forholde oss til visse regler som ikke gjelder for alle andre.

MorFarBarn: – 100 prosent et samarbeidsprosjekt

Øivind Benestad, daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn (Boe Johannes Hermansen )

I et svar til kritikken av Stiftelsen MorFarBarn og den felleskristne erklæringen, svarer initiativtaker Øivind Benestad dette i en epost:

«MorFarBarn har tatt initiativet og koordinert arbeidet med erklæringen, men det er 100 prosent et samarbeidsprosjekt. Vi har jobbet etter konsensus-prinsippet, og omtrent alle har fått sine forslag til justeringer innfridd. Vår agenda er å løfte fram det vi er overbevist om at Bibelen sier om kjønn, seksualitet og samliv, og å ivareta barn og unge. Erklæringens budskap er ikke noe sært og snevert, men uttrykker det som et overveldende flertall i den verdensvide kirke tror på.»