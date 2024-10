– Vi har i Synodestyrets møte i går besluttet å bli medutgiver av felleserklæringen, skriver synodestyreleder Tor Erling Fagermoen i en e-post til Dagen.

Det skriver synodestyreleder Tor Erling Fagermoen i en e-post til Dagen tirsdag.

38 kristne organisasjoner og trossamfunn står nå som medutgivere av en såkalt felleskristen erklæring om kjønn og seksualitet som ble offentliggjort forrige uke.

Erklæringen slår blant annet fast at det bare finnes to kjønn, og at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Men flere sentrale kirkesamfunn var ikke å finne på listen da den ble offentliggjort. Et av dem er Frikirken.

Nå slutter også de seg til den etter å ha behandlet saken i Synodestyret.

– Naturlig å bli en av medutgiverne

– Det er naturlig for oss å bli en av medutgiverne som en bekreftelse av det vi har vedtatt som vår lære på Synodemøtet i juni, og slik sett er dette helt udramatisk, sier Fagermoen til Dagen om beslutningen om å slutte seg til erklæringen.

Heller ikke Misjonskirken Norge er blant medutgiverne av den felleskristne erklæringen.

Stedfortredende generalsekretær i Misjonskirken, Torben Joswig, omtaler dette som «helt udramatisk», ifølge Dagen. Han sier til samme avis at kirkesamfunnet får mange forespørsler om å skrive under ulike opprop. De er nå i en prosess med å se hvordan de skal forholde seg til slike henvendelser.

Kritisk til erklæring

I tillegg er ikke Den norske kirke (DNK) med på listen. Preses Olav Fykse Tveit gikk i går hardt ut mot erklæringen og mener den står for dårlig bruk av bibeltekster, og at den setter teologien som fag i vanry. Han uttalte til Vårt Land at han håper ingen menigheter eller andre som representerer DNK slutter seg til erklæringen.

– For de må vite at de har mennesker som blir hardt rammet av å snakke på denne måten i sin midte. Da står man i fare for å ekskludere dem fra fellesskapet, eller å gjøre deres gudstro vanskelig, sa han.

De kirkepolitiske listene Frimodig kirke og Bønnelista har sluttet seg til erklæringen.

Også utenfor Kristen-Norge har innholdet i erklæringen vekket reaksjoner.

– Det er mye i denne erklæringen som jeg vet er sårende for mange å lese, uttalte kulturminister Lubna Jaffery (Ap), til NTB forrige uke.