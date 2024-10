Hun mener Frikirken har blitt for trang. – Det er plass til mindretallet, svarer toppleder

– Jeg vil gjerne få takke Anne Mari for alt det hun har gitt til Frikirken, både nasjonalt og lokalt flere steder i landet. Hun vil bli savnet, sier Tor Erling Fagermoen, synodeleder for Frikirken, i en tekstmelding til Vårt Land.

Onsdag meldte Vårt Land at Anne Mari Schiager Topland, som inntil i fjor var nestleder i Frikirken, nå gir seg som pastor i kirkesamfunnet til fordel for prestejobb i Sjømannskirken. Hovedgrunnen er vedtaket som ble gjort denne sommeren, hvor Frikirken stadfestet at det seksuelle samliv er forbeholdt ekteskapet mellom mann og kvinne, og samtidig vedtok at saken skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Saken ble vedtatt med to tredjedels flertall, mens et mindretall på én tredel var uenig.

Schiager Topland, som allerede i ordinasjonssamtalen for ti år siden var åpen om at hun hadde et annet samlivssyn enn Frikirken, opplever at rommet nå har blitt for trangt.

– Er det fortsatt plass for ordinerte som tilhører mindretallet, Fagermoen?

– Jeg mener det er plass til dem som tilhører mindretallet. Så må det også være slik hos oss at som man er fri til å bli, er man også fri til å gå, svarer synodeleder Fagermoen, og legger til:

– Så vil ønske Anne Mari Guds velsignelse for tiden hun fortsatt skal være pastor hos oss, og for veien videre.

Jeg tror det er viktig at vi nå holder denne saken levende. — Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke

Møter forståelse hos pastor

Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke, har i likhet med Schiager Topland vært pådriver for å endre Frikirkens samlivssyn.

– Jeg synes det er trist at Anne Mari skifter jobb, men forstår at det kan være en naturlig ting å gjøre. Jeg skjønner godt at hun opplever at rommet er for trangt.

Han legger til at Schiager Topland har hatt sentrale verv i kirkesamfunnet, og derfor nok har opplevd saken annerledes enn det han selv har opplevd som lokal pastor.

– For meg personlig har ikke sommerens vedtak forandret noe. Jeg føler meg fortsatt fri til å stå for det jeg mener, sier Eriksen.

VIL HA ENDRING: – Det er ikke slik at man gjør et vedtak, og så er en sak ferdig avgjort, sier Per Eriksen, pastor i Fredrikstad frikirke. (Herman Frantzen)

– Mye frustrasjon

Både Schiager Topland og Eriksen er på talerlisten når progressive i Frikirken denne helgen møtes til konferanse i Stavern. Der skal de blant annet snakke om hvilket handlingsrom mindretallet har i Frikirken i dag.

– Jeg tror det er viktig at vi nå holder denne saken levende, og bruker det rommet vi har til å videreføre samtaler om ønsket om å endre vedtaket på sikt. Det gjør vi ut fra normale, demokratiske prinsipper. Jeg tror det er særlig viktig for dem som befinner seg i menigheter der det er stor spenning, eller hvor man føler seg i stort mindretall.

Han mener mange av hans meningsfeller kjenner på mye frustrasjon nå.

– Da er det viktig å kunne komme et sted der man kan snakke sammen om dette, sier Eriksen.

– Flere tar nå til orde for at Frikirken nå har gjort sitt valg, og at det er på tide å heller snakke om andre saker. Hva vil du si til dem?

– Det er ikke slik at man gjør et vedtak, og så er en sak ferdig avgjort. Vi hadde en tilsvarende utvikling i saken om ordinasjon av kvinner, som gikk i mange år, og det var flere avvisende vedtak før det til slutt ble endret. I etterkant er det få som har tenkt at det var et dårlig vedtak.